Снігові тунелі. Замети на дорогах Прикарпаття перевищували зріст людини
Через потужні снігопади на дорогах Івано-Франківщини утворилися замети, які перевищували зріст людини. Спецтехніка буквально «прогризала» дорогу у цих снігових тунелях. Як інформує «Главком», про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, опублікувавши відповідні кадри.
«На окремих ділянках автошляху Р-24 висота снігового покрову подекуди перевищує зріст дорослої людини», – написав він.
Упродовж минулого дня, 10 січня, на ділянці автотраси Р-24 «Татарів – Кам’янець-Подільський» (134–170 км) діяли обмеження для руху автотранспорту.
Екіпажі патрульної поліції забезпечували роботу спецтехніки та допомагали тим, хто опинився у сніговій пастці.
Як повідомили в Городенківській територіальній громаді, пізно увечері 10 січня обмеження на проїзд ділянкою автодороги Р-24 «Татарів – Кам’янець-Подільський» (км 134 – км 170) було скасовано.
«У зв’язку з покращенням погодних умов, з 22:00 10 січня відновлено рух для всіх видів транспортних засобів. Відповідне рішення прийнято Службою відновлення та розвитку інфраструктури спільно з Укртрансбезпекою та патрульною поліцією», – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області повністю замерз 20-метровий Манявський водоспад.
Також На Львівщині синоптики прогнозують погіршення погодних умов. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що сніг падатиме всю ніч.
Як відомо, в Україні найближчої доби збережеться морозна та вітряна погода, місцями зі снігом, ожеледицею і штормовими поривами вітру. Водночас уже з середини січня можливе поступове потепління.
