Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Москву атакували дрони, затримано близько 200 рейсів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Москву атакували дрони, затримано близько 200 рейсів
Загалом ППО нібито могла збити понад два десятки безпілотників, які летіли у напрямку столиці
фото з відкритих джерел

Через загрозу з повітря тимчасово припиняли прийом і відправлення літаків аеропорти «Домодєдово», «Внуково» та «Жуковський»

У неділю, 4 січня, в Росії повідомили про начебто атаку безпілотників на Москву. На тлі інциденту в столиці РФ тимчасово обмежували роботу кількох аеропортів, що призвело до масових затримок авіарейсів. Про це повідомляє «Главком».

Мер Москви Сергій Собянін упродовж дня публікував повідомлення про нібито знищення дронів силами протиповітряної оборони. За його заявами, перший безпілотник було збито близько 14:40 за місцевим часом. Надалі він писав про нові перехоплення щонайменше до другої половини дня.

Російські медіа, узагальнюючи заяви мера, стверджують, що загалом ППО нібито могла збити понад два десятки безпілотників, які летіли у напрямку столиці.

Через загрозу з повітря тимчасово припиняли прийом і відправлення літаків аеропорти «Домодєдово», «Внуково» та «Жуковський». За даними російських медіа, було затримано близько 200 рейсів, ще кілька авіаперельотів скасували.

Офіційної інформації про наслідки атаки або постраждалих наразі не надходило.

Українська влада і військові ситуацію не коментували.

До слова, увечері 31 грудня в підмосковному Домодєдово сталося масштабне відключення електроенергії, через це мешканці залишилися без води та опалення.

Також 30 грудня у підмосковному місті Раменське сталося аварійне відключення електроенергії. У результаті аварії 100 тис. людей залишилися без світла.

Читайте також:

Теги: військові повітря безпілотник влада Москва перехоплення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

7 грудня – День місцевого самоврядування
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 2025, 06:15
Американські військові підірвали ймовірне судно з наркотиками в Тихому океані, убивши чотирьох наркотерористів
США підірвали ще одне судно з наркотиками в Тихому океані
5 грудня, 2025, 04:01
«Хрест бойових заслуг» – найвища суто військова нагорода України
Кабмін затвердив щомісячні виплати нагородженим «Хрестом бойових заслуг»
5 грудня, 2025, 08:24
Церемонія прощання з військовими, Львів, 5 грудня 2025 року
Львів прощається з убитим ветераном АТО та військовим ТЦК Юрієм Бондаренком (фото)
5 грудня, 2025, 13:30
Тимошенко запевнила, що продовжить захищати малий та середній бізнес
«Батьківщина» ініціює запровадження мораторію на підвищення податків для малого та середнього бізнесу
7 грудня, 2025, 17:02
Капремонт стадіону «Чемпіон» в Ірпені
«Золотий» стадіон: ремонт «Чемпіона» в Ірпені знову подорожчав
24 грудня, 2025, 14:03
Нові контракти міститимуть конкретні терміни
Військовим утричі збільшать виплати. Сирський зробив заяву про нові контракти
29 грудня, 2025, 20:41
Зеленський веде перемовини з Трампом щодо розміщення американських військ в Україні
Зеленський веде перемовини з Трампом щодо розміщення американських військ в Україні
30 грудня, 2025, 18:08
Сирський провів нараду щодо розвитку медичної служби
Сирський анонсував будівництво підземних госпіталів
Вчора, 15:04

Соціум

Москву атакували дрони, затримано близько 200 рейсів
Москву атакували дрони, затримано близько 200 рейсів
Ілон Маск зробив подарунок жителям Венесуели
Ілон Маск зробив подарунок жителям Венесуели
На Кубані підірвався КамАЗ з окупантами (відео)
На Кубані підірвався КамАЗ з окупантами (відео)
Блекаут у Німеччині: тисячі будинків лишилися без світла
Блекаут у Німеччині: тисячі будинків лишилися без світла
Рекордні припливи та зливи затопили Каліфорнію: є загиблий
Рекордні припливи та зливи затопили Каліфорнію: є загиблий
«Так і Путіна викрасти можуть». У росіян істерика через операцію США проти Мадуро
«Так і Путіна викрасти можуть». У росіян істерика через операцію США проти Мадуро

Новини

В Україні хмарно: погода на 4 січня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
Вчора, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua