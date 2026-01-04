Москву атакували дрони, затримано близько 200 рейсів

Загалом ППО нібито могла збити понад два десятки безпілотників, які летіли у напрямку столиці

У неділю, 4 січня, в Росії повідомили про начебто атаку безпілотників на Москву. На тлі інциденту в столиці РФ тимчасово обмежували роботу кількох аеропортів, що призвело до масових затримок авіарейсів. Про це повідомляє «Главком».

Мер Москви Сергій Собянін упродовж дня публікував повідомлення про нібито знищення дронів силами протиповітряної оборони. За його заявами, перший безпілотник було збито близько 14:40 за місцевим часом. Надалі він писав про нові перехоплення щонайменше до другої половини дня.

👀Близько 200 рейсів затримано у Москві через атаку БпЛА, – росЗМІ



У столичних аеропортах Домодєдово, Внуково і Жуковський тимчасові обмеження на виліт і приліт – люди стоять у чергах на посадку. Кілька рейсів скасовано.



Мер Москви Собянін стверджує, що на підльоті до столиці… pic.twitter.com/vFccbXAsAs — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 4, 2026

Російські медіа, узагальнюючи заяви мера, стверджують, що загалом ППО нібито могла збити понад два десятки безпілотників, які летіли у напрямку столиці.

Через загрозу з повітря тимчасово припиняли прийом і відправлення літаків аеропорти «Домодєдово», «Внуково» та «Жуковський». За даними російських медіа, було затримано близько 200 рейсів, ще кілька авіаперельотів скасували.

Офіційної інформації про наслідки атаки або постраждалих наразі не надходило.

Українська влада і військові ситуацію не коментували.

До слова, увечері 31 грудня в підмосковному Домодєдово сталося масштабне відключення електроенергії, через це мешканці залишилися без води та опалення.

Також 30 грудня у підмосковному місті Раменське сталося аварійне відключення електроенергії. У результаті аварії 100 тис. людей залишилися без світла.