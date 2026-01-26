Головна Країна Здоров'я
Синоптики прогнозують відлигу та сильний вітер наприкінці січня

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Синоптики прогнозують відлигу та сильний вітер наприкінці січня
В Україні прогнозують плюс і опади перед новою хвилею морозів
фото: Наталка Діденко

У більшості регіонів очікуються мокрий сніг, дощ і сильний вітер, наприкінці місяця знову вдарять морози

В Україні найближчими днями очікується потепління, яке супроводжуватиметься опадами та сильним вітром, а наприкінці січня температура знову знизиться. Про це повідомдяє «Главком» з посиланням на допис синоптикині Наталки Діденко.

За її словами, 27 січня найтепліша погода прогнозується:

У західних областях, де температура повітря вдень становитиме від +1 до +6 градусів;
У південних регіонах очікується +1…+3 градуси, у Запоріжжі: від -2 до -5 градусів, у Криму: +3…+6 градусів.

У східних областях буде найхолодніше: від -5 до -9 градусів;
У центральних регіонах температура коливатиметься від 0 до -5 градусів;
На Київщині та Житомирщині буде близько нуля, на Чернігівщині та Сумщині: від -3 до -6 градусів.

Синоптикиня зазначила, що майже по всій території України 27 січня очікується хмарна погода з мокрим снігом або дощем. На сході країни істотних опадів не прогнозують. Також у більшості регіонів буде сильний південно-східний вітер, лише на заході – помірний.

У Києві 27 січня можливі мокрий сніг або льодяний дощ, а також ожеледиця на дорогах. Температура в столиці вночі та вдень становитиме від -1 до -4 градусів.

Діденко повідомила, що 28-29 січня в денні години по всій країні переважатиме плюсова температура повітря. Водночас із 30 січня в Україні розпочнеться нове похолодання – температура знизиться до помірних, а подекуди й сильних морозів.

За прогнозом синоптикині, хвиля холодів може тривати орієнтовно до 4 лютого. Раніше метеорологічні сервіси повідомляли, що протягом тижня в Україні очікується відлига, однак уже на вихідних погода в більшості областей буде нестійкою. Зокрема, у Києві температура повітря може знизитися до -7…-11 градусів.

Теги: погода синоптик Наталка Діденко

