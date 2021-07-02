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    В Україні набрав чинності закон про «Податок на Google»

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    У законі прописано, що нерезиденти будуть включені до переліку осіб, які реєструються платниками податку на додану вартість в Україні - В Україні набрав чинності закон про «Податок на Google»
    У законі прописано, що нерезиденти будуть включені до переліку осіб, які реєструються платниками податку на додану вартість в Україні
    Фото: autogear.ru

    Закон вносить зміни до Податкового кодексу

    З 2 червня в Україні набув чинності так званий закон «Про податок на Google», за яким іноземні інтернет-компанії будуть платити 20% ПДВ в Україні. Повністю закон набере чинності з 1 січня 2022 року. Документ вчора опублікували у виданні «Голос України».

    У законі прописано, що нерезиденти будуть включені до переліку осіб, які реєструються платниками податку на додану вартість в Україні. Реєстрація платника ПДВ для нерезидентів буде спрощеною і віддаленою (на спеціально розробленому веб-порталі).

    Раніше глава фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев відзначав, що такі гіганти як Facebook, Viber і інші не платять ПДВ. За підрахунками державний бюджет недоотримує тільки від рекламних послуг 3 млрд гривень.

    Закон вносить зміни до Податкового кодексу. З нього з січня 2022 року виключать норму, згідно з якою резиденти при виплаті нерезидентам доходу за виробництво та/або розповсюдження реклами повинні платити податок за ставкою 20% суми таких виплат за власний рахунок.

    Закон визначає перелік електронних послуг.

    Звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання освітніх послуг. Йдеться про доступ до публічних освітніх, наукових і інформаційних ресурсів в інтернеті з галузей знань і спеціальностей, за якими готують здобувачів вищої освіти, проведення та надання яких не потребує участі людини, в тому числі шляхом надання доступу до віртуальних класів, освітніх ресурсів, у яких учні (слухачі) виконують завдання онлайн, а оцінки виставляються автоматично.

    Нагадаємо, 28 червня закон підписав глава держави Володимир Зеленський. Парламент прийняв його у другому читанні на початку червня.

    Так званий «податок на Google», який запроваджує оподаткування транснаціональних компаній, може принести до трьох мільярдів надходжень до бюджету щороку. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

    Теги: Google закон ПДВ Володимир Зеленський реєстрація
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    В Україні набрав чинності закон про «Податок на Google»