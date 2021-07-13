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    В Україні нарахували 370 політичних партій

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    Політика в Україні приносить певні дивіденди - В Україні нарахували 370 політичних партій
    Політика в Україні приносить певні дивіденди
    Фото з відкритих джерел

    Експерти наголошують, що в Україні є ринок політичних партій, який демонструє, що вони є прибутковими організаціями

    Громадянська мережа «Опора» повідомила, що в Україні зареєстровано 370 політичних партій – приблизно стільки ж, як і у Великій Британії. Про це розповіла голова правління мережі «Опора» Ольга Айвазовська.

    «Зараз в Україні зареєстровано 370 партій. До прикладу, в Литві їх 77, у Польщі – 87, у Німеччині – 116, у Сполученому Королівстві – 379 (тобто ми дуже близькі до них), Франція – 680 політичних партій, в Іспанії політичних об'єднань зареєстровано 5 тисяч. Тому очевидно, що виключно статистичні дані скоріше демонструють певну циклічність процесів, і те, що в Україні були належні умови для реєстрації політичних партій», – розповіла Айвазовська.

    За її словами, в Україні є ринок політичних партій, який чітко демонструє, що вони є прибутковими організаціями, і їх використовують з маніпулятивними цілями.

    Айвазовська висловила переконання, що стосовно діяльності партій має бути максимально доскональне ліберальне законодавство. «Але ліберальність не означає повну безконтрольність з точки зору підзвітності, прозорості, відкритості діяльності, і для громадян, і в першу чергу членів політичних партій», – додала вона.

    До слова, німецьких комуністів уперше за 50 років не допустили до виборів. Комісія виявила низку порушень з боку Комуністичної партії. Зокрема, протягом останніх шести років партія завжди надавала необхідні щорічні звіти із запізненням, через що вони не відповідали юридичним вимогам.

    Тим часом нардеп Арахамія вважає, що «Слуги народу» мають багато спільного з Комуністичною партією Китаю. Він зазначив, що Україна сподівається перейняти позитивний досвід Китаю в галузі економічного розвитку.

    За даними свіжого опитування в Україні довіра до інституту президентства зросла, до уряду й парламенту зменшилась.

    Нагадаємо, що за даними опитування Центру Socis, проведеного 25-30 червня 2021 року, у разі виборів, 22,8% населення віддало б свій голос за Володимира Зеленського. Друге місце у рейтингу займає Петро Порошенко (18,4%), а третє – Ігор Смешко (10,3%).

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    Теги: партії політика Ольга Айвазовська
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    В Україні нарахували 370 політичних партій