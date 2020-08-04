В Італії реальна кількість випадків коронавірусу у шість разів вища, ніж в офіційних бюлетенях - дослідження



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У дослідженні взяли участь 64600 жителів Італії і з’ясувалося, що антитіла є у крові 2,5% населення

В Італії коронавірусом заразилися півтора мільйона людей - інститут статистики Istat і міністерство охорони здоров'я

Майже півтора мільйона італійців заразилися коронавірусом – це у шість разів більше за цифри, які фігурували в офіційних бюлетенях зі статистикою захворюваності. Про це свідчать результати дослідження італійського інституту статистики Istat і міністерства охорони здоров'я за фундаментальної матеріально-технічної підтримці Червоного Хреста, повідомляє Corriere Della Sera.

Зазначається, що у дослідженні взяли участь 64600 жителів Італії і з’ясувалося, що антитіла є у крові 2,5% населення.

«Цифра у 2,5% говорить нам, що це було значне явище, яке торкнулося близько півтора мільйонів людей. Найважчий момент позаду, ми вийшли зі шторму, але ще не прийшли у безпечну гавань. Ми проявляємо обережність», - заявив міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца.

Вірус охопив Італію з сильною територіальною диференціацією. У Ломбардії показник антитіл склав 7,5% проти 0,3% на Сицилії .

Жителі Ломбардії наразі складають 51% італійських громадян з антитілами . При цьому і в Ломбардії поширення вірусу було неоднорідним. У провінціях Бергамо і Кремона рівень антитіл складає 24% і 19% відповідно, в той час як у жителів Комо і Лекко відносно невеликий рівень антитіл – 3%.

Італія є однією з найбільш постраждалих від коронавірусу країн у Європі. Найбільш критична ситуація у березні-квітні склалася у північних регіонах країни.

Раніше повідомлялося, що кількість померлих від коронавірусу в Іспанії може бути майже на 60% вищою, ніж офіційний показник у 28 432 особи.

Як повідомлялося, станом на ранок 4 серпня у світі зафіксовано 18 444 642 випадків коронавірусу, з них 697 189 - летальні, 11 675 538 осіб одужали. 1% або 64 677 хворих у світі знаходяться у серйозному або критичному стані. Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях. Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (4 862 174), Бразилія (2 751 665) та Індія (1 855 331).

До відома, в Україні станом на 4 серпня коронавірусом заразилась 1061 особа, 737 одужали, 26 померли.

Коронавірус в Україні

Всього 74219

Одужали 40613

Хворіють 31842

Померли 1764

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