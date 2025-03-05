Росіяни атакували ракетами Кривий Ріг: є загиблий та поранені (оновлено)
Є пошкодження цивільної інфраструктури
Ввечері 5 березня російські війська атакували ракетами Кривий Ріг. Як інформує «Главком», про перші наслідки удару повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, через атаку є пошкодження цивільної інфраструктури. Сталась пожежа. Попередньо, під завалами можуть бути люди.
Інформацію щодо наслідків уточнюється. «Бережіть себе й залишайтеся у безпечному місці до кінця тривоги. Небезпека все ще триває», – написав Лисак.
Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що є пряме влучення в об'єкт цивільної інфраструктури. Додав, що перші поранені вже у лікарні в операційній. Вони у важкому стані.
Оновлено 22:49
Лисак повідомив, що внаслідок атаки є загиблий. Це 53-річний чоловік. Постраждалих троє. Вони госпіталізовані.
2 березня, окупанти атакували Кривий Ріг «шахедами». У місті є пошкодження.
Наприкінці лютого російська армія атакувала Кривий Ріг балістичними ракетами. Внаслідок ворожої ракетної атаки одна людина загинула, четверо поранено, одна з них дуже важка.
Попередньо пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, об'єкт цивільної інфраструктури, соціальні та промислові будівлі, автомобілі.
11 лютого росіяни атакували Кривий Ріг ракетами. За попередньої інформацією, постраждалих немає, але є пошкодження будинків.
Нагадаємо, що триває 1106-й день повномасштабної війни в Україні.
Російські загарбники завдали 40 авіаударів, застосувавши 59 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 783 дрони-камікадзе та здійснили 3828 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.
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