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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 16:08 в Україні оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки та Повітряні сили, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога фото 1

До слова, триває 755-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. На фронті протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення. Загалом військо РФ завдало сім ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснило 110 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. 

Теги: тривога

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