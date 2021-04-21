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    В Україні оновили карантинні зони: що змінилося

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    В Україні жодна з областей не перебуває в зеленій карантинній зоні - В Україні оновили карантинні зони: що змінилося
    В Україні жодна з областей не перебуває в зеленій карантинній зоні
    Фото з відкритих джерел

    У жовтій зоні зараз Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська області

    Станом на 21 квітня у 12 областях України та Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

    До червоної зони карантину увійшли Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька й Чернігівська області.

    У переліку помаранчевої зони – Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська й Черкаська області.

    У жовтій зоні зараз Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська області.

    Показник госпіталізацій вище за визначений у 60 на 100 тис. населення зафіксовано в 18 регіонах: Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

    Дані: МОЗ

    Дані: МОЗ

    Найвищий показник госпіталізацій станом на 20 квітня в Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській та в Сумській областях.

    Найвищий показник завантаженості ліжок із киснем станом на 20 квітня, окрім Києва (72,7 %), в Одеській області– 70,4%, Львівській – 69,2% та Сумській – 68,0% при визначеному показнику 6%. Усього індикатор наповненості ліжок із киснем перевищують столиця і вісім областей.

    Від початку кампанії з вакцинації щеплення в Україні отримали 477 833 особи, з них 477 831 – вакциновано однієї дозою, а п'ятьох – двома (двоє громадян завершили вакцинацію за кордоном).

    За добу 20 квітня в Україні було виявлено 12 162 нових хворих на коронавірус. За весь час пандемії за офіційними даними захворіло 1 974 118 осіб.

    Національна академія наук оновила прогноз щодо розвитку епідемічної ситуації з коронавірусом в Україні. Так, смертність від Covid-19 повинна піти на спад найближчими днями.

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    Теги: здоров'я Київ населення вірус коронавірус
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