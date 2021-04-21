В Україні оновили карантинні зони: що змінилося

В Україні жодна з областей не перебуває в зеленій карантинній зоні

У жовтій зоні зараз Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська області

Станом на 21 квітня у 12 областях України та Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

До червоної зони карантину увійшли Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька й Чернігівська області.

У переліку помаранчевої зони – Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська й Черкаська області.

У жовтій зоні зараз Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська області.

Показник госпіталізацій вище за визначений у 60 на 100 тис. населення зафіксовано в 18 регіонах: Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Дані: МОЗ

Найвищий показник госпіталізацій станом на 20 квітня в Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській та в Сумській областях.

Найвищий показник завантаженості ліжок із киснем станом на 20 квітня, окрім Києва (72,7 %), в Одеській області– 70,4%, Львівській – 69,2% та Сумській – 68,0% при визначеному показнику 6%. Усього індикатор наповненості ліжок із киснем перевищують столиця і вісім областей.

Від початку кампанії з вакцинації щеплення в Україні отримали 477 833 особи, з них 477 831 – вакциновано однієї дозою, а п'ятьох – двома (двоє громадян завершили вакцинацію за кордоном).

За добу 20 квітня в Україні було виявлено 12 162 нових хворих на коронавірус. За весь час пандемії за офіційними даними захворіло 1 974 118 осіб.

Національна академія наук оновила прогноз щодо розвитку епідемічної ситуації з коронавірусом в Україні. Так, смертність від Covid-19 повинна піти на спад найближчими днями.