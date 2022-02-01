Інфекційне відділення Ірпінської лікарні на 76% завантажене Covid-хворими

Четверо пацієнтів підключені до апаратів штучної вентиляції легень

Інфекційне відділення Ірпінської центральної міської лікарні зайняте вже на 76% хворими на коронавірус. За минулу добу госпіталізували 21 пацієнта. Про це повідомив директор лікарні Антон Довгопол, пише місцеве видання.

Четверо пацієнтів підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

«Ще тиждень тому в нас було 50 пацієнтів із ковідом, зараз уже 85. Щодня кількість людей, які поступають, збільшується. Звичайно, майже щодня й виписуються пацієнти, які одужали. За нашими прогнозами, наступного тижня буде пік цієї хвилі, а далі вона потроху піде на спад», – зазначив Довгопол.

Нагадаємо, в Ірпінській центральній лікарні є 112 ліжко-місць, передбачених для лікування хворих на Covid-19. До всіх ліжок підведено концентрований кисень із власної кисневої станції лікарні.

До слова, за минулу добу, 31 січня, в Україні зафіксовано 30 768 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 4 056, медпрацівників – 337).

Як відомо, Covid-штам «Омікрон» виявлено вже у 20 областях.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації обіцяє протягом тижня надати детальний план щодо реалізації виплат українцям у 500 грн за бустерну дозу вакцини.