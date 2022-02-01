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    Інфекційне відділення Ірпінської лікарні на 76% завантажене Covid-хворими

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    Щодня кількість людей, які поступають, збільшується - Інфекційне відділення Ірпінської лікарні на 76% завантажене Covid-хворими
    Щодня кількість людей, які поступають, збільшується
    фото: з відкритих джерел

    Четверо пацієнтів підключені до апаратів штучної вентиляції легень

    Інфекційне відділення Ірпінської центральної міської лікарні зайняте вже на 76% хворими на коронавірус. За минулу добу госпіталізували 21 пацієнта. Про це повідомив директор лікарні Антон Довгопол, пише місцеве видання.

    Четверо пацієнтів підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

    «Ще тиждень тому в нас було 50 пацієнтів із ковідом, зараз уже 85. Щодня кількість людей, які поступають, збільшується. Звичайно, майже щодня й виписуються пацієнти, які одужали. За нашими прогнозами, наступного тижня буде пік цієї хвилі, а далі вона потроху піде на спад», – зазначив Довгопол.

    Нагадаємо, в Ірпінській центральній лікарні є 112 ліжко-місць, передбачених для лікування хворих на Covid-19. До всіх ліжок підведено концентрований кисень із власної кисневої станції лікарні.

    До слова, за минулу добу, 31 січня, в Україні зафіксовано 30 768 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 4 056, медпрацівників – 337).

    Як відомо, Covid-штам «Омікрон» виявлено вже у 20 областях.

    Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації обіцяє протягом тижня надати детальний план щодо реалізації виплат українцям у 500 грн за бустерну дозу вакцини.

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    Теги: Київщина хвороби коронавірус
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    Інфекційне відділення Ірпінської лікарні на 76% завантажене Covid-хворими