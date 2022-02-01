Різкий стрибок. За добу в Україні понад 30 тис. нових випадків Covid-19

Вчора з коронавірусом було госпіталізовано 2 069 осіб

192 осіб у понеділок померли від Covid-19

За минулу добу, 31 січня, в Україні зафіксовано 30 768 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 4 056, медпрацівників – 337). Натомість 30 січня в Україні було зафіксовано 22 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 069 осіб, летальних випадків – 192, одужало – 8 835 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – майже 4,1 млн осіб;

одужало – 3,6 млн осіб;

летальних випадків – 100,3 тис.

проведено ПЛР-тестувань – 18,1 млн.

Напередодні 65 655 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 23 278 людей, другу дозу – 25 525 людей, додаткову дозу отримали 480 людей, бустерну дозу – 16 372 людини.

Графіка: МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії щеплено першою дозою 15,3 млн людей, отримали дві дози – 14,6 млн осіб, отримали додаткову дозу – 17 175 людей, бустерну дозу – 356 098 людей. Загалом проведено 30,3 млн щеплень.

Як відомо, Covid-штам «Омікрон» виявлено вже у 20 областях.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації обіцяє протягом тижня надати детальний план щодо реалізації виплат українцям у 500 грн за бустерну дозу вакцини.

Також спікер Ради Стефанчук назвав кількість хворих та звернувся до нардепів.