Румунія посилює правила в'їзду через штам «Омікрон»
Нові заходи набудуть чинності вже з понеділка, 6 грудня
Після підтвердження перших випадків зараження Covid-штамом «Омікрон» влада Румунії оголосила про низку заходів з метою обмежити його поширення. Про це повідомляє видання Digi24.
Нові заходи мають набути чинності вже з понеділка, 6 грудня.
Румунам та громадянам країн ЄС, які приїжджають з-за меж Євросоюзу, необхідно надати негативний ПЛР-тест на Covid-19, зроблений за 48 годин до в'їзду. Вимога поширюється і на вакцинованих. Нещеплених помістять на десятиденний карантин.
Громадяни країн ЄС, які приїжджають з країн Євросоюзу, мають надати сертифікат, що підтверджує вакцинацію, одужання або негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше 72 годин. Невакцинованих з країн ЄС, які перебувають у червоній зоні епідеміологічного ризику, помістять на карантин на 14 днів.
Влада також оновить список африканських держав, громадяни яких не можуть тимчасово в'їжджати до Румунії.
4 грудня у Румунії виявили перші два випадки зараження штамом коронавірусу «Омікрон» у пасажирів рейсу з Південної Африки.
Зазначимо, Україна закрила в'їзд із восьми країн через штам «Омікрон».
Цього тижня Україна вже запровадила самоізоляцію для мандрівників із Південної Африки.
Також стало відомо, як «Омікрон» впливає на вакцинованих і тих, хто перехворів.
Раніше українські вчені поділилися висновками щодо нового штаму Covid-19.
До слова, вже 23 країни повідомили Всесвітню організацію охорони здоров’я про виявлення штаму коронавірусу «Омікрон».
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