Румунія посилює правила в'їзду через штам «Омікрон»

Нові заходи набудуть чинності вже з понеділка, 6 грудня

Після підтвердження перших випадків зараження Covid-штамом «Омікрон» влада Румунії оголосила про низку заходів з метою обмежити його поширення. Про це повідомляє видання Digi24.

Нові заходи мають набути чинності вже з понеділка, 6 грудня.

Румунам та громадянам країн ЄС, які приїжджають з-за меж Євросоюзу, необхідно надати негативний ПЛР-тест на Covid-19, зроблений за 48 годин до в'їзду. Вимога поширюється і на вакцинованих. Нещеплених помістять на десятиденний карантин.

Громадяни країн ЄС, які приїжджають з країн Євросоюзу, мають надати сертифікат, що підтверджує вакцинацію, одужання або негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше 72 годин. Невакцинованих з країн ЄС, які перебувають у червоній зоні епідеміологічного ризику, помістять на карантин на 14 днів.

Влада також оновить список африканських держав, громадяни яких не можуть тимчасово в'їжджати до Румунії.

4 грудня у Румунії виявили перші два випадки зараження штамом коронавірусу «Омікрон» у пасажирів рейсу з Південної Африки.

Зазначимо, Україна закрила в'їзд із восьми країн через штам «Омікрон».