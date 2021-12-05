Посилення карантину та послання президента. Топ-10 новин тижня

«Главком» зібрав головні новини за останні сім днів

Минулого тижня чимало новин були пов’язані із коронавірусом – Віктор Ляшко пообіцяв українцям бустерну дозу, а також посилення карантину із 6 грудня. А тим часом світом уже шириться новий штам Covid-19 «Омікрон».

Крім того, розхитував інформаційний простір скандал довкола вечірки блогерів у День пам’яті жертв Голодоморів. Крім того, президент Володимир Зеленський звертався із щорічним посланням до Верховної ради. «Главком» зібрав для вас головні новини за останні сім днів.

Covid-вакцинація: Ляшко сказав, коли українці зможуть отримати третю дозу

Україна готова до запровадження бустерної вакцинації українців препаратами від коронавірусу. Наразі МОЗ планує розпочати додаткові щеплення з січня 2022 року. Про це розповів міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Карантин змінюється з 6 грудня: МОЗ оприлюднив нові правила

Правила карантину в Україні зміняться у грудні – одночасно з виходом країни з осіннього спалаху коронавірусної інфекції. Ідеться перш за все про зміну правил для «жовтої» зони, нагадав міністр охорони здоров’я. За словами Віктора Ляшка, нові правила карантину почнуть діяти з 6 грудня.

Україна закриває в'їзд із низки країн через штам «Омікрон»

Кабінет міністрів прийняв рішення про заборону на в'їзд для низки країн Африки через поширення Covid-штаму «Омікрон».

При цьому для українців, які повертаються з цих країн, буде встановлено обов'язкову самоізоляцію на 14 діб. Нові правила набирають чинності з 00:00 3 грудня.

Блогери влаштували гучну вечірку в День пам’яті жертв Голодомору

Блогер Олександр Заліско, що влаштував гучну вечірку із нагоди свого дня народження 27 листопада і тим самим спровокував невдоволення та осуд у суспільстві. Після розголосу у ЗМІ низка компаній припинили співпрацю з блогерами або пообіцяли в майбутньому не працювати з фігурантами гучного скандалу.

3 грудня у віці 75 років помер Роман Славітіч – директор Будинку вчених, у якому відбулася вечірка блогерів. Чоловікові стало погано у приміщенні Львівської міськради, він знепритомнів, і медики не змогли його реанімувати.

Після цього Олександр Заліско вибачився, отримав нервовий зрив та потрапив до лікарні. У соцмережах по-різному сприймають скандал довкола «Голодної туси», як назвав вечірку її ведучий Володимир Остапчук. Частина користувачів вважає, що блогер щиро розкаявся та вже достатньо поплатився за помилку. Інші ж не вірять, що Олександру Заліску і справді погано.





Економічний паспорт, множинне громадянство та діалог із Росією: про що говорив Зеленський

1 грудня президент України Володимир Зеленський, під час традиційного послання до Верховної Ради, анонсував низку змін, які відбудуться в країні у 2022 році.

У своєму виступі глава держави згадав про тарифи, доплати до пенсій та підвищення зарплат медикам. Також анонсував українську авіакомпанію, приділив увагу питанню диджиталізації і заявив про запровадження економічного паспорта українців.

Рада ухвалила держбюджет на 2022 рік. Як голосували нардепи

Верховна Рада прийняла закон про державний бюджет на 2022 рік. За відповідне рішення проголосували 268 народних депутатів.

Міністр фінансів Сергій Марченко з трибуни парламенту також заявив, що тренд останніх років, який визначатиме перспективи 2022 року – це суттєве зростання держави в економіці.

Путін стягнув до українських кордонів понад 94 тисяч військових

Міністр оборони Олексій Резніков розповів про чисельність російських військ поблизу кордонів України. Їх загальна кількість на сьогодні оцінюється в 94,3 тисячі солдатів та офіцерів. Про це міністр повідомив у парламенті під час години запитань до уряду.

Рада розблокувала підписання скандального закону №5600

Верховна Рада відхилила усі проєкти постанов про скасування рішення від 30 листопада про ухвалення податкового закону №5600.

Серед авторів проєктів постанов – члени фракцій «Європейська солідарність» та «Батьківщина».

Вони аргументували свою позицію, зокрема, тим, що закон нібито був ухвалений з грубим порушенням Регламенту Верховної Ради. За їхніми словами, порядок розгляду поправок суперечив статі 45 Регламенту, оскільки нардепи не мали можливість однозначно зрозуміти, за що вони голосують.

ЄС надасть Україні €31 млн на зміцнення обороноздатності

Рада Європейського Союзу вирішила надати Україні €31 млн для зміцнення оборонних здібностей. Як повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пакет включатиме матеріально-технічну допомогу для розвитку та зміцнення потенціалу Збройних сил України.

«День перевороту». На Майдані відбулася акція протесту

Сьогодні, о 19:00, на Майдані Незалежності у центрі Києва розпочалася мирна акція протесту «ЗахисТИ Україну – зупини переворот». На віче вже вийшли кілька тисяч людей. Також поліція встановила у центрі столиці металодетектори та проводить поверхневий огляд. На Хрещатику перебувають сотні силовиків.