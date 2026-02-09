Скільки українців постраждали від переохолодження у січні: дані МОЗ

Минулого місяця понад 1,4 тис. людей було госпіталізовано до медичних закладів через обмороження

Найбільше звернень зафіксовано на Дніпропетровщині

Протягом січня понад 1,6 тис. українців зверталися до екстреної медичної допомоги через переохолодження та обмороження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

За даними відомства, 1469 людей лікарі госпіталізували. Найбільше звернень було у Дніпропетровській області – 195, Києві – 183 та Харківській області – 167.

Міністерство охорони здоров’я закликає українців вдягатися у кілька шарів одягу, якомога більше рухатися та уникати вживання алкоголю. Також варто пильнувати стан дітей та людей літнього віку.

Про переохолодження можуть свідчити:

бліда, холодна на дотик і суха шкіра (губи можуть бути синіми);

тремтіння тіла;

у важких випадках – уповільнене дихання, невиразна мова.

У маленьких дітей переохолодження може проявлятися почервонілою та холодною на дотик шкірою, кволістю, сонливістю, відмовою від годування.

Як зазначає відомство, людину з ознаками переохолодження слід перемістити в тепле приміщення і зателефонувати на лінію 103 або 112. Далі з неї потрібно обережно зняти рукавички, взуття, прикраси, мокрий або вологий одяг. І накрити ковдрою або термопокривалом.

Якщо людина при свідомості – їй потрібно дати тепле безалкогольне пиття (чай, вода). За потреби накласти чисті сухі марлеві пов’язки, але не змочувати їх спиртом.

Важливо не розтирати уражену шкіру снігом, не гріти руки чи ноги в гарячій воді. Якщо стан людини погіршується – слід повторно телефонувати до екстрених служб. Якщо людина знепритомніла і не має ознак життя – розпочати серцево-легеневу реанімацію.

Нагадаємо, унаслідок системних ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі країни в квартирах багатьох українців наразі опалення або зовсім відсутнє, або тримається на мінімальних позначках. Як тривале перебування в холодному приміщенні, коли температура не піднімається вище 14-18 градусів тепла, впливає на наш організм, «Главкому» пояснила терапевтка загальної практики Катерина Дворжанська.