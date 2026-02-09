Головна Країна Здоров'я
Скільки українців постраждали від переохолодження у січні: дані МОЗ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Минулого місяця понад 1,4 тис. людей було госпіталізовано до медичних закладів через обмороження
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Найбільше звернень зафіксовано на Дніпропетровщині

Протягом січня понад 1,6 тис. українців зверталися до екстреної медичної допомоги через переохолодження та обмороження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

За даними відомства, 1469 людей лікарі госпіталізували. Найбільше звернень було у Дніпропетровській області – 195, Києві – 183 та Харківській області – 167.

Міністерство охорони здоров’я закликає українців вдягатися у кілька шарів одягу, якомога більше рухатися та уникати вживання алкоголю. Також варто пильнувати стан дітей та людей літнього віку.

Про переохолодження можуть свідчити:

  • бліда, холодна на дотик і суха шкіра (губи можуть бути синіми);
  • тремтіння тіла;
  • у важких випадках – уповільнене дихання, невиразна мова.

У маленьких дітей переохолодження може проявлятися почервонілою та холодною на дотик шкірою, кволістю, сонливістю, відмовою від годування.

Як зазначає відомство, людину з ознаками переохолодження слід перемістити в тепле приміщення і зателефонувати на лінію 103 або 112. Далі з неї потрібно обережно зняти рукавички, взуття, прикраси, мокрий або вологий одяг. І накрити ковдрою або термопокривалом.

Якщо людина при свідомості – їй потрібно дати тепле безалкогольне пиття (чай, вода). За потреби накласти чисті сухі марлеві пов’язки, але не змочувати їх спиртом.

Важливо не розтирати уражену шкіру снігом, не гріти руки чи ноги в гарячій воді. Якщо стан людини погіршується – слід повторно телефонувати до екстрених служб. Якщо людина знепритомніла і не має ознак життя – розпочати серцево-легеневу реанімацію.

Нагадаємо, унаслідок системних ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі країни в квартирах багатьох українців наразі опалення або зовсім відсутнє, або тримається на мінімальних позначках. Як тривале перебування в холодному приміщенні, коли температура не піднімається вище 14-18 градусів тепла, впливає на наш організм, «Главкому» пояснила терапевтка загальної практики Катерина Дворжанська.

