В Україні мороз до -20°, подекуди сніжитиме – погода на 15 січня 2026

У четвер, 15 січня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікується значний, вдень місцями сильний сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, в Україні очікується різноманітна погода через складні атмосферні процеси, що відбуваються на різних висотах. На рівні земної поверхні переважатиме область високого тиску, тому без опадів обійдеться більшість північних областей та Черкащина, вдень також Закарпаття й Прикарпаття. Водночас на решті території атмосферний фронт та вологе тепле повітря спричинять опади у вигляді снігу та мокрого снігу.

Найбільше снігопадів очікується вночі на Прикарпатті та подекуди у Волинській області, а вдень – у Приазов’ї. На дорогах місцями зберігатиметься ожеледиця, тож варто бути обережними.

Температурні показники по країні різнитимуться:

Найхолодніше буде в північних областях: вночі -15…-20°, подекуди до -23°, вдень -10…-15°.

Найменше морозу – на Закарпатті, Прикарпатті, півдні та південному сході: вночі -3…-8°, вдень 0…-5°.

На решті території – помірні морози: вночі -10…-15°, вдень -7…-12°.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 15-20°, місцями 23°, вдень 10-15° морозу; у Києву вночі 17-19°, вдень 11-13° морозу.

