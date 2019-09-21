В Україні «суддю «ДНР» заочно засудили до дев’яти років в’язниці



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Тетяна Семонова

Так звана служителька Феміди Тетяна Семонова обвинувачується в причетності до терористичної організації

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області заочно визнав винною «суддю Центрально-Міського міжрайонного суду Макіївки «ДНР» Тетяну Семенову за ч.1 ст.258-3 КК України («Створення терористичної організації») і призначив їй покарання у вигляді дев`яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 10 вересня.

Починаючи з 9 січня 2015 року, обвинувачена здійснює псевдоправосуддя із застосуванням «кримінального кодексу «ДНР», в основі якого лежить «Уголовно- процесуальний кодекс України 1960 года», що втратив свою юридичну силу на території України у зв`язку зі вступом нового КПК України 2012 року.

Зокрема, Семенова неодноразово брала участь у засіданнях «Центрально-Міського міжрайонного суду Макіївки» під час розгляду клопотань Макіївської виправної колонії щодо приведення вироків до відповідності з «кримінальним кодексом «ДНР».

В українському суді проти Семенової свідчив її колишній колега, суддя «ДНР», який повідомив, що та дійсно працює на посаді «судді Центрально-Міського міжрайонного суду Макіївки «ДНР». З нею він зустрічався на спільних нарадах у «ВС «ДНР»; спілкувався з робочих питань. Додав, що Семенова розглядала кримінальні, цивільні справи і справи про адміністративні правопорушення.

«У ході судового розгляду справи стороною обвинувачення було доведено, що Тетяна Семенова усвідомлювала, що «ДНР» діє на території України, як терористична організація, її учасники незаконно застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, захоплюють будівлі органів державної влади та місцевого самоврядування, а також чинять збройний опір співробітникам правоохоронних органів України й військовослужбовцям Збройних Сил України і обвинувачена приймала участь та сприяла діяльності терористичній організації», - сказано у вироку Костянтинівського міськрайонного суду.

У вироку зазначено, що початок терміну відбування покарання для «судді Центрально-Міського міжрайонного суду Макіївки «ДНР» Семенової, варто рахувати з дня її фактичного затримання.

Як повідомляв «Главком», протягом 2018 року заочно були засуджені так звані судді незаконно створеного Харцизького міжрайонного суду «ДНР» Іван Киріяк (на дев’ять років з конфіскацією майна), Центрально-міського міжрайонного суду Макіївки» Олена Богославська (вісім років з конфіскацією усього майна), голова верховного суду «ДНР», громадянин Росії Едуард Якубовський (12 років тюрми).