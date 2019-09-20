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    У світі

    Суд визнав колишнього президента Румунії агентом комуністичної спецслужби

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    Колишній президент Румунії Траян Басеску - Суд визнав колишнього президента Румунії агентом комуністичної спецслужби
    Колишній президент Румунії Траян Басеску

    Комуністи завербували Траяна Басеску у 1972 році, коли він був студентом академії військово-морського флоту

    Бухарестський апеляційний суд встановив, що колишній президент Румунії Траян Басеску працював інформатором таємної поліції комуністичної епохи.

    Про це повідомляє Balkan Insight.

    «Колишній президент Румунії Траян Басеску працював інформатором у таємній поліції комуністичної епохи – Секурітату», - йдеться у повідомленні.

    Суд підтвердив висновок розслідування, проведеного раніше Національною радою з вивчення архівів таємної поліції (CNSAS). Басеску заперечує ці звинувачення та заявляє, що подасть апеляцію.

    «Я приймаю вирок суду таким, яким він є. Я буду оскаржувати його у вищій інстанції», - сказав політик після оприлюднення рішення суду.

    У червні цього року було розпочато судовий розгляд у справі Басеску, який був президентом Румунії у період між 2004 та 2014 роками, за звинуваченнями у співпраці з політичною поліцією під час існування комуністичного режиму з 1948 по 1989 рік.

    Згідно з документами румунської розвідки та CNSAS, комуністи завербували Басеску у 1972 році, коли він був студентом академії військово-морського флоту.

    Його досьє знищили у 1979 році після того, як Басеску приєднався до лав правлячої Комуністичної партії Румунії.

    Але CNSAS виявила записи, написані рукою Басеску, в яких ідеться, що він повідомляв інформацію про своїх колег по навчанню та іноземців, з якими зустрічався під час професійної діяльності.

    Джерело: Укрінформ

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