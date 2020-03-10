У Ватикані закрили для туристів Площу Святого Петра



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Уряд Італії запровадив суворі карантинні заходи, що мають стримати поширення коронавірусу

Площа Святого Петра і Базиліка будуть закриті для відвідин до 3 квітня

У Ватикані заявили, що Площа Святого Петра і Базиліка будуть закриті для відвідин до 3 квітня через спалах коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє AFP у Twitter.

«Площа Святого Петра і Базиліка буду закриті для туристів до 3 квітня», - йдеться у твіті.

Зазначається, що на даний момент Ватикан офіційно підтвердив один випадок зараження коронавірусом.

Раніше уряд Італії запровадив суворі карантинні заходи, що мають стримати поширення коронавірусу. Серед іншого на всій території країни заборонені публічні зібранння.

Станом на 10 березня, за даними Центру системних досліджень Університету Джона Гопкінса, кількість інфікованих вірусом Covid-19 у світі зросла до 114 457 людей. З початку епідемії Covid-2019 у світі вже одужали 64 014 людей. Померли від недуги 4 026 пацієнтів.

У Китаї загальна кількість хворих становить 80 754 особи, 3136 людей померли.

В Італії 9 172 підтверджених випадків коронавірусу, 463 людини померли.

За інформацією МОЗ, в Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом.

До відома, на сьогодні, Міністерство охорони здоров'я України не бачить підстав для введення в Україні обмежень на проведення масових заходів.

Ізраїль запроваджує карантин для всіх, хто приїжджає з-за кордону.

Нагадаємо, за добу 9 березня кількість жертв коронавірусу COVID-19 у Китаї сягнула 3136 осіб.

До речі, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус.

В Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

На окупованій частині Донецької області з підозрою на коронавірус госпіталізована жінка, яка через Росію прибула з Китаю.