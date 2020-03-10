Глобальні соціальні мережі заборонили рекламу медичних масок, щоб не було паніки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Facebook і Instagram заборонили рекламу масок, щоб запобігти використанню теми коронавірусу в корисливих цілях

Глобальні соціальні мережі Facebook і Instagram заборонили розміщення реклами та комерційних оголошень про продаж медичних масок. Про це повідомив у своєму Twitter-каналі директор з питань продуктів компанії Facebook Роб Лезерн.

Лезерн зазначив, що заборона реклами медичних масок має запобігти використанню теми коронавірусу в корисливих цілях.

«Ми (соцмережі Facebook і Instagram – ред.) забороняємо рекламу й комерційні оголошення про продаж медичних масок. Ми пильно стежимо за ситуацією з COVID-19 і далі вдосконалитимемо нашу політику, якщо побачимо, що хтось намагається використати надзвичайну ситуацію з коронавірусом у корисливих цілях», - заявив Лезерн.

Як повідомлялося, на сьогодні, Міністерство охорони здоров'я України не бачить підстав для введення в Україні обмежень на проведення масових заходів.

Ізраїль запроваджує карантин для всіх, хто приїжджає з-за кордону.

Нагадаємо, за добу 9 березня кількість жертв коронавірусу COVID-19 у Китаї сягнула 3136 осіб.

До речі, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус.

В Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

На окупованій частині Донецької області з підозрою на коронавірус госпіталізована жінка, яка через Росію прибула з Китаю.