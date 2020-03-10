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    Суспільство

    Глобальні соціальні мережі заборонили рекламу медичних масок, щоб не було паніки

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    Глобальні соціальні мережі заборонили рекламу медичних масок, щоб не було паніки

    Facebook і Instagram заборонили рекламу масок, щоб запобігти використанню теми коронавірусу в корисливих цілях

    Глобальні соціальні мережі Facebook і Instagram заборонили розміщення реклами та комерційних оголошень про продаж медичних масок. Про це повідомив у своєму Twitter-каналі директор з питань продуктів компанії Facebook Роб Лезерн.

    Лезерн зазначив, що заборона реклами медичних масок має запобігти використанню теми коронавірусу в корисливих цілях.

    «Ми (соцмережі Facebook і Instagram – ред.) забороняємо рекламу й комерційні оголошення про продаж медичних масок. Ми пильно стежимо за ситуацією з COVID-19 і далі вдосконалитимемо нашу політику, якщо побачимо, що хтось намагається використати надзвичайну ситуацію з коронавірусом у корисливих цілях», - заявив Лезерн.

    Як повідомлялося, на сьогодні, Міністерство охорони здоров'я України не бачить підстав для введення в Україні обмежень на проведення масових заходів.

    Ізраїль запроваджує карантин для всіх, хто приїжджає з-за кордону.

    Нагадаємо, за добу 9 березня кількість жертв коронавірусу COVID-19 у Китаї сягнула 3136 осіб.

    До речі, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус.

    В Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

    На окупованій частині Донецької області з підозрою на коронавірус госпіталізована жінка, яка через Росію прибула з Китаю.

    Ізраїль Facebook соціальні мережі карантин чоловік Instagram коронавірус
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