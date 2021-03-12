В Україні виявили майже 13 тисяч нових хворих на Covid-19. Найбільше – у Житомирській області

Найбільше нових випадків зафіксували в Житомирській (1310), Вінницькій (940), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях, а також у Києві (896).

Лабораторії другу добу поспіль зробили понад 100 тисяч тестів на коронавірус: методом – 46 396, методом ІФА — 18 342. Також зробили 35 980 експрес-тести на антиген до вірусу. Усього в Україні провели понад 7,2 млн ПЛР-тестувань.

Якщо в Україні буде загроза колапсу системи охорони здоров’я, МОЗ звернеться до уряду для запровадження жорсткого карантинуна території всієї країни. Про це сказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

У НАН попереджають, що весняна хвиля Covid-19 в Україні може стати «національною катастрофою». Про це заявив лікар і науковець, кандидат біологічних наук, співробітник Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України Володимир Галицький.

Додамо, що за пів року YouTube видалив понад 30 тис. відео з фейками про вакцини. Акаунти, які причетні до поширення дезінформації про коронавірус, можуть заблокувати назавжди.

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