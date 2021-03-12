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    В Україні виявили майже 13 тисяч нових хворих на Covid-19. Найбільше – у Житомирській області

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    У багатьох лікарнях країни вже не вистачає ліжок для хворих на коронавірус&nbsp; - В Україні виявили майже 13 тисяч нових хворих на Covid-19. Найбільше – у Житомирській області
    У багатьох лікарнях країни вже не вистачає ліжок для хворих на коронавірус 
    Фото: Громадське

    Вчора до лікарень з діагнозом ковід та підозрою на нього потрапило 3 843 хворих

    В Україні за минулу добу, 11 березня, виявили 12 946 випадки Covid-19. Це майже на 4 тисячи людей більше, ніж днем раніше, коли було виявлено 9 084 нових хворих.
    Також за даними МОЗ вчора 4 630 людей одужали, а 230 – померли від ускладнень захворювання. За добу госпіталізували 3 843 пацієнтів із підозрою або діагнозом Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Найбільше нових випадків зафіксували в Житомирській (1310), Вінницькій (940), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях, а також у Києві (896).

    Лабораторії другу добу поспіль зробили понад 100 тисяч тестів на коронавірус: методом ПЛР – 46 396, методом ІФА — 18 342. Також зробили 35 980 експрес-тести на антиген до вірусу. Усього в Україні провели понад 7,2 млн ПЛР-тестувань.

    Якщо в Україні буде загроза колапсу системи охорони здоров’я, МОЗ звернеться до уряду для запровадження жорсткого карантинуна території всієї країни. Про це сказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

    У НАН попереджають, що весняна хвиля Covid-19 в Україні може стати «національною катастрофою». Про це заявив лікар і науковець, кандидат біологічних наук, співробітник Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України Володимир Галицький.

    Додамо, що за пів року YouTube видалив понад 30 тис. відео з фейками про вакцини. Акаунти, які причетні до поширення дезінформації про коронавірус, можуть заблокувати назавжди.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікар українці лікарня Максим Степанов хвороби госпіталь коронавірус
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