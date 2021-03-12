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    Три штами коронавірусу вважають найнебезпечнішими

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    Три штами коронавірусу вважають найнебезпечнішими

    Нові штами утричі заразніші, мають високу смертність і короткий інкубаційний період

    У світі постійно реєструють нові різновиди коронавірусу. Більшість із них не роблять його агресивнішим.

    За інформацією ВООЗ, на 4 березня британський штам коронавірусу (B.1.1.7) виявили у 43 з 53 країн Європи.

    Так званий південноафриканський штам коронавірусу був виявлений в 26 країнах Європи.

    Мутацію коронавірусу, яку вперше зафіксували в Японії і Бразилії, на сьогодні виявили у 15 країнах Європи.

    Три штами, які непокоять учених усього світу:

    Британський

    Відомо, що цей штам утричі заразніший, має високу смертність і короткий інкубаційний період – до трьох днів. Цей різновид виявили вже в понад сотні країн світу.

    Тиждень тому перші два випадки зафіксували в Україні.

    Бразильський

    Є зафіксовані випадки, коли його підтверджували в тих, хто вже одужав. Медики припускають – він може викликати повторне зараження. Усе через стійкість до вже набутих антитіл.

    Південноафриканський

    Аналогічно може повторно заражати ще один штам вірусу – південноафриканський. На відміну від багатьох інших, він набагато легше проникає в клітину і міцніше там тримається. Поряд з карантином вакцинація – єдиний шлях спинити вірус. Сполучені Штати – лідер у цьому процесі. Там уже щепили до 90 мільйонів людей.

    Так, лікар-інфекціоніст, позаштатний спеціаліст МОЗ України Ольга Голубовська повідомила, що клінічний перебіг Covid-19 в черговий раз зазнав істотних змін. Зокрема, зросла частка молодих людей 30 + з важким перебігом захворювання.

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про штами коронавірусу, які зараз наявні в Україні.

    Очільник МОЗ повідомив, що Україна відправляє зразки до світових лабораторій. Згдіно з тими відповідями, що вже прийшли, в Україні циркулює суто європейський італійський, іспанський штам, але мутованого британського і з ПАР у нас немає.

    Джерело: ТСН

    Теги: вакцинація вірус ВООЗ коронавірус
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