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    ЄС може заборонити в'їзд з деяких країн після сплеску Covid-19

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    Європейський Союз змінить рекомендації щодо в’їзду для низки країн через сплеск вірусу 
    Фото з відкритих джерел

    У деяких країнах спостерігається сплеск коронавірусу, що може вплинути на туристичну галузь

    Європейський Союз збирається вилучити зі списку країн, дозвіл на в'їзд громадян яких надано у межах політики поступового скасування Covid-обмежень на поїздки, низку держав. Про це повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк, який висвітлює теми політики ЄС щодо східних країн-сусідів.

    «ЄС має намір вилучити Косово, Чорногорію і Північну Македонію з рекомендованого списку третіх країн, для яких обмеження на поїздки в ЄС повинні бути зняті, після зростання кількості випадків Covid-19. Ізраїль, Ліван і США також будуть вилучені», – написав Йозвяк у Twitter.

    З його слів, список буде оновлений найближчими днями.

    30 червня 2020 року Рада ЄС ухвалила рекомендацію про поступове скасування тимчасових обмежень на поїздки з не необхідними цілями в ЄС. Список переглядається кожні два тижні і, залежно від обставин, оновлюється.

    Рекомендація Ради ЄС не є юридично зобов'язуючим документом. Держава-член ЄС не повинна ухвалювати рішення про зняття обмежень на поїздки для третіх країн, які не включені до переліку, доти, доки це не буде ухвалено узгодженим чином.

    Тим часом ВООЗ закликає cвіт готуватися до нової пандемії.

    Нагадаємо, минулої доби в Україні виявили понад півтори тисячі нових хворих на коронавірус.

    До слова, напередодні Німеччина оголосила про початок четвертої хвилі епідемії.

    Раніше очільник МОЗ розповів, що буде під час нового локдауну і які привілеї можна чекати для вакцинованих українців.

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    Теги: ЄС США Ізраїль Чорногорія Європа Косово Північна Македонія хвороби карантин щеплення мандрівка вірус коронавірус
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    ЄС може заборонити в'їзд з деяких країн після сплеску Covid-19