ЄС може заборонити в'їзд з деяких країн після сплеску Covid-19

Європейський Союз збирається вилучити зі списку країн, дозвіл на в'їзд громадян яких надано у межах політики поступового скасування Covid-обмежень на поїздки, низку держав. Про це повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк, який висвітлює теми політики ЄС щодо східних країн-сусідів.

«ЄС має намір вилучити Косово, Чорногорію і Північну Македонію з рекомендованого списку третіх країн, для яких обмеження на поїздки в ЄС повинні бути зняті, після зростання кількості випадків Covid-19. Ізраїль, Ліван і США також будуть вилучені», – написав Йозвяк у Twitter.

the EU is set to remove #Kosovo #Montenegro & #NorthMacedonia from the recommended list of third countries for which travel restrictions to the EU should be lifted after an upturn in #COVID19 cases. #Israel, #Lebanon & #USA also set to be removed.list to be updated in coming days