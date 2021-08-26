ЄС може заборонити в'їзд з деяких країн після сплеску Covid-19

У деяких країнах спостерігається сплеск коронавірусу, що може вплинути на туристичну галузь

Європейський Союз збирається вилучити зі списку країн, дозвіл на в'їзд громадян яких надано у межах політики поступового скасування Covid-обмежень на поїздки, низку держав. Про це повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк, який висвітлює теми політики ЄС щодо східних країн-сусідів.

«ЄС має намір вилучити Косово, Чорногорію і Північну Македонію з рекомендованого списку третіх країн, для яких обмеження на поїздки в ЄС повинні бути зняті, після зростання кількості випадків Covid-19. Ізраїль, Ліван і США також будуть вилучені», – написав Йозвяк у Twitter.

the EU is set to remove #Kosovo #Montenegro & #NorthMacedonia from the recommended list of third countries for which travel restrictions to the EU should be lifted after an upturn in #COVID19 cases. #Israel, #Lebanon & #USA also set to be removed.list to be updated in coming days — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 26, 2021

З його слів, список буде оновлений найближчими днями.

30 червня 2020 року Рада ЄС ухвалила рекомендацію про поступове скасування тимчасових обмежень на поїздки з не необхідними цілями в ЄС. Список переглядається кожні два тижні і, залежно від обставин, оновлюється.

Рекомендація Ради ЄС не є юридично зобов'язуючим документом. Держава-член ЄС не повинна ухвалювати рішення про зняття обмежень на поїздки для третіх країн, які не включені до переліку, доти, доки це не буде ухвалено узгодженим чином.

Тим часом ВООЗ закликає cвіт готуватися до нової пандемії.

Нагадаємо, минулої доби в Україні виявили понад півтори тисячі нових хворих на коронавірус.

До слова, напередодні Німеччина оголосила про початок четвертої хвилі епідемії.

Раніше очільник МОЗ розповів, що буде під час нового локдауну і які привілеї можна чекати для вакцинованих українців.

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