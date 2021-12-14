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    «Слуги народу» вважають, що тарифи на газ є невеликими

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    Шуляк сказала, що тарифи на газ в Україні є сталими - «Слуги народу» вважають, що тарифи на газ є невеликими
    Шуляк сказала, що тарифи на газ в Україні є сталими
    фото: Слуга народу

    Зараз ціни на газ в Європі та Україні знову почали зростати

    Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк вважає, що тарифи на газ в Україні є невеликими. Про це вона заявила в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

    Шуляк зазначила, що нинішня ситуація з цінами на газ склалася через дії Російської Федерації. Від них потерпає не тільки Україна, а й інші європейські країни.

    «Слуга народу» зазначила, що уряд в змозі забезпечити опалення в будинках і порівняно невисокі тарифи на газ для українців.

    «На сьогодні тепло в домівках наших громадян є. Тарифи на газ є сталими та невеликими й держава їх на сьогодні може забезпечити», – сказала Шуляк.

    В Україні ціна на газ для тих, хто користується послугами постачальника «останньої надії», станом на 3 грудня 2021 року становила 46,7 грн за куб, 6 грудня – 43,7 грн за куб.

    Також повідомлялося, що тариф на доставку газу збираються підняти: скільки доведеться платити.

    Ще Вітренко спрогнозував, коли в Україні можуть суттєво знизитися ціни на газ.

    А представник Нацбанку озвучив прогноз, коли зростуть тарифи на газ.

    Як відомо, через намір газопостачальних компаній підняти тариф на розподіл газу почали відбуватися акції протесту. Наприклад, у Житомирі протестували біля офісу акціонерного товариства «Житомиргаз». Компанія начебто має намір підняти тариф на розподіл газу в 2,5 раза.

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    Теги: газ тарифи ціни
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    «Слуги народу» вважають, що тарифи на газ є невеликими