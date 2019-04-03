В Україні заборонили м’язовий релаксант «Мідокалм» та п’ять його копій



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Від аптек вимагають вилучити ці препарати з обігу: повернути постачальнику (виробнику) або знищити

В Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування лікарського засобу «Мідокалм». Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Держлікслужби.

«Відповідно до Конституції України на підставі наказу Міністерства охорони здоров΄я України від 11.01.2019 № 78 «Про відмову у державній перереєстрації лікарського засобу «Мідокалм» та заборону застосування генеричних лікарських засобів, які містять діючу речовину «толперизону гідрохлорид» в аналогічній лікарській формі, на території України”: забороняю реалізацію та застосування наступних лікарських засобів...», - сказано у документі.

Аптекам, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, невідкладно після одержання даного розпорядження перевірити наявність вищевказаних лікарських засобів та вжити заходи щодо вилучення їх з обігу шляхом повернення постачальнику (виробнику) та/або знищення.

У разі знищення відходів лікарських засобів, в двотижневий строк треба направити до територіального органу Держлікслужби за місцем розташування копію акта про знищення відходів лікарського засобу.

Контроль за виконанням даного розпорядження здійснюють територіальні органи Держлікслужби за місцем розташування.

Невиконання даного розпорядження тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Міорелаксанти – лікарські препарати, що знижують тонус скелетних м’язів, скорочуючи рухову активність до повної нерухомості.

В Україні також заборонили два лікарські засоби, які використовуються як антисептики – це ФОрмідрон та Фукорцин.

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