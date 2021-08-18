У США рекомендують щеплення третьою дозою

Слідом за Ізраїлем, у Америці теж кажуть щеплюватися тричі

Керівництво системи охорони здоров'я США рекомендувало громадянам додаткове (бустерне) щеплення від коронавірусу. Про це пишуть Вести.

Масову вакцинацію третьої дозою планується почати 20 вересня, якщо до цього часу буде отримано офіційний дозвіл Федерального управління США з нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA).

Як повідомлялося раніше, компанії Pfizer і BioNTech представили FDA результати клінічного дослідження, в ході якого вивчалися ефективність і безпека бустерного щеплення.

Нагадаємо, в Україні розглядають можливість щеплення третьою дозою вакцини Pfizer, якщо на такий крок підуть медрегулятори інших країн та міжнародні організації.

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