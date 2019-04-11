  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні змінили правила працевлаштування

    • Розсилка
    В Україні змінили правила працевлаштування

    Зокрема, визначено, що суми адмінсанкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю можуть використовуватись для компенсацій роботодавцям витрат

    Уряд врегулював механізм фінансування заходів сприяння зайнятості осіб з інвалідністю за рахунок коштів Фонду соціального захисту людей з інвалідністю. Про це повідомляє «Прямий» канал з посиланням на прес-службу відомства.

    Читайте також

    Зокрема, визначено, що суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю можуть використовуватись для фінансування компенсацій роботодавцям витрат:

    • єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування безробітних громадян з інвалідністю, у тому числі тих, які є недостатньо конкурентоспроможними на ринку праці;

    • на оплату праці за працевлаштованих безробітних внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю (але не вище від середнього рівня заробітної плати, що склався у відповідному регіоні за минулий місяць);

    • на перепідготовку та підвищення кваліфікації працевлаштованих безробітних внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю.

    Як повідомлялось, упродовж останніх років на українському ринку праці з’явилось більше півсотні професій, зокрема, у медичній, будівельній та енергетичній сферах, у хімічній та гірничо-видобувній промисловості, а також у сфері освіти. 

    Нагадаємо, в Україні з'явилась нова професія – трансплант-координатор, який займатиметься  налагодженням зв’язків між усіма учасниками процесу трансплантації.

    Читайте також
    українці фінансування робота уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ