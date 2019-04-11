В Україні змінили правила працевлаштування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зокрема, визначено, що суми адмінсанкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю можуть використовуватись для компенсацій роботодавцям витрат

Уряд врегулював механізм фінансування заходів сприяння зайнятості осіб з інвалідністю за рахунок коштів Фонду соціального захисту людей з інвалідністю. Про це повідомляє «Прямий» канал з посиланням на прес-службу відомства.

Зокрема, визначено, що суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю можуть використовуватись для фінансування компенсацій роботодавцям витрат:

• єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування безробітних громадян з інвалідністю, у тому числі тих, які є недостатньо конкурентоспроможними на ринку праці;

• на оплату праці за працевлаштованих безробітних внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю (але не вище від середнього рівня заробітної плати, що склався у відповідному регіоні за минулий місяць);

• на перепідготовку та підвищення кваліфікації працевлаштованих безробітних внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю.

Як повідомлялось, упродовж останніх років на українському ринку праці з’явилось більше півсотні професій, зокрема, у медичній, будівельній та енергетичній сферах, у хімічній та гірничо-видобувній промисловості, а також у сфері освіти.

Нагадаємо, в Україні з'явилась нова професія – трансплант-координатор, який займатиметься налагодженням зв’язків між усіма учасниками процесу трансплантації.