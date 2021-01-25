Хто зможе вийти на пенсію зі стажем від 15 років: умови оформлення виплат

За яких умов українці зможуть вийти на пенсію

З 2021 також зможуть виходити на пенсію в 63 роки особи, які мають страховий стаж не менше ніж 18 років у той час, як пенсіонерам перерахують пенсії кілька разів в цьому році. Про це пишуть Українські новини.

Так, в 63 роки на пенсію тепер зможуть вийти українці з робочим стажем 18 років, а в 65 – особи при наявності від 15 років стажу.

«З 1 січня 2021 особи, що не мають страхового стажу 28 років, але які мають не менше ніж 18 років страхового стажу, зможуть виходити на пенсію у віці 63 року. Інші особи, які мають страховий стаж не менше ніж 15 років, зможуть виходити на пенсію у віці 65 років», – повідомили в Мінсоцполітики.

Також в міністерстві зазначили, що соціальну допомогу продовжувати виплачувати тим пенсіонерам, яким її вже призначили. Виплата допомоги триває до набуття права на пенсію.

Крім того, Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» передбачено, що особи, які мають страховий стаж менше ніж 15 років, при досягненні віку 65 років можуть отримувати державну соціальну допомогу.

Таку ж допомогу можуть отримувати і особи з інвалідністю, які не мають необхідного страхового стажу для призначення пенсії, і діти, які не мають права на пенсію із втрати годувальника.

Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» передбачено державну допомогу таким особам в сумі 100% прожиткового мінімуму, а для дітей - 130% прожиткового мінімуму.

Для осіб передпенсійного віку, які втратили роботу, не менш важливою програмою державної підтримки є допомога із безробіття.

Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) закон передбачає можливість отримувати допомогу із безробіття протягом 720 календарних днів.