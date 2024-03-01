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Українці платитимуть за електроенергію більше? Міненерго зробило заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українці платитимуть за електроенергію більше? Міненерго зробило заяву
Як зазначила пресслужба Міненерго, жодної підготовки до потенційного підвищення вартості на електроенергію не здійснюється
фото з відкритих джерел

Сьогодні деякі ЗМІ поширили інформацію про нібито підготовку Міністерством енергетики України підвищення тарифу на електроенергію

Міненерго спростувало повідомлення про нібито підготовку міністерством підвищення тарифу на електроенергію для населення. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Наразі жодної підготовки, обговорення, розрахунків потенційного підвищення не здійснюється. Усі заяви з цього приводу є фейком, спрямованим на дестабілізацію настроїв суспільства. Наразі зусилля всіх енергетиків країни, діяльність яких координується Міненерго, спрямовані на те, аби успішно завершити опалювальний сезон і почати не менш ретельну підготовку до наступного», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські споживачі демонструють позитивні результати з погашення боргів за спожиту електроенергію.

Раніше голова комітету з енергетики Андрій Герус пояснив повернення відключень світла за борги. Уряд ухвалив рішення про скасування мораторію на відключення населення від житлово-комунальних послуг через те, що збільшилися неплатежі. За словами депутата, найбільш дисциплінованими платниками були субсидіанти, які побоювалися «злетіти із субсидії» за борги, та пенсіонери, які мають звичку платити вчасно. 

Раніше Сергій Коваленко розповідав, що компанія всіма методами, починаючи з розсилки повідомлень і закінчуючи дзвінками, сповіщає споживачів про борг і про необхідність його сплати. За його словами, відбувається рейтингування боржників від найвищого по сумі боргу, а другий критерій – це «глибина боргу», тобто тривалість періоду несплати за електроенергію.

Гендиректор Yasno попереджав, що відключення електроенергії розпочнуть з тих, хто має найбільшу заборгованість і найдовше не платить. Після попередження через 10 днів відбувається відключення, якщо борг не сплачено.

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Теги: електроенергія Міненерго комуналка тарифи

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