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    Вакарчук назвав три принципи нової політики

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    Вакарчук назвав три принципи нової політики

    Вакарчук хоче зробити так, щоб новий президент був підзвітний виборцям

    Відомий український музикант і лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук розповів про основні напрямки політики партії «Голос», яка візьме участь у майбутніх парламентських виборах,

    Про це Вакарчук заявив під час прямого ефіру «Свободи слова» на ICTV.

    «Є три принципи нової політики для нас. Стара політика належала олігархам і, я вважаю, що це зневага до українського народу, що декілька людей мають доступ до годівниці і говорять, що нам всім робити», - зазначив він.

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    «Друге, це нова політика — зробити так, щоб новий президент був підзвітний виборцям. Третя річ – ставити державні інтереси вище, ніж власні, корпоративні, фінансові», - пояснив музикант.

    Вакарчук підкреслив, що партія «Голос» готова підтримувати Володимира Зеленського.

    «Нова політика – це не сліпа віра в президента, а це поняття, що треба зробити так, щоб новий президент був підзвітним людям і виборцям. В цьому сенсі ми готові підтримувати президента у всіх його позитивних реформах. Більше того, підштовхувати його і пропонувати ще більш радикальні реформи. Але раптом він буде зраджувати інтереси суспільства, то ми змусимо його відповідати перед виборцями. Для нас основним має бути добробут людей. Державні інтереси – понад усе. Все дуже просто», - резюмував Вакарчук.

    Нагадаємо, 20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. 

    На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд. 

    Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна. 

    Зеленський склав присягу і став шостим президентом.

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