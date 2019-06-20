Вакарчук показав чергову порцію своїх спонсорів (фото)



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Перший внесок партія отримала від лідера «Голосу» Святослава Вакарчука

Партія «Голос» назвала ще трьох донорів

Сьогодні, 20 червня, Святослав Вакарчук представив ще трьох донорів партії «Голос».

Отже, як йдеться на сайті політсили, внески на підтримку партії зробили:

фінансовий директор компанії «Чумак» Андрій Левчук;

співзасновник та генеральний директор маркетплейсу Kasta.ua Андрій Логвін;

засновник та генеральний директор ІТ-компанії MacPaw Олександр Косован.

Всі внески вони роблять як фізичні особи, а не від імені своїх компаній.

«Мрія бізнесу — єдині правила гри. Але просто мріяти мало, потрібно цивілізовано впливати і вимагати змін. Тому вважаю, що публічна допомога прозорим політичним силам — це не право, а обов'язок українського підприємця», — сказав Андрій Логвін.

Перший внесок партія отримала від лідера «Голосу» Святослава Вакарчука. Минулого тижня він також представив перших трьох донорів партії від бізнесу.

Також Святослав Вакарчук 13 червня представив трьох перших донорів, які зробили внески на фінансування передвиборчої кампанії партії «Голос».

8 червня з'їзд партії «Голос» затвердив список кандидатів у народні депутати України по багатомандатному виборчому округу. Лідер «Голосу» Святослав Вакарчук оприлюднив першу двадцятку виборчого списку. До нього зокрема увійшли Святослав Вакарчук, Юлія Клименко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Олександра Устінова, Олег Макаров, Ярослав Юрчишин, Сергій Рахманін, Соломія Бобровська та Ольга Стефанишина. Також у списку Сергій Притула, Інна Совсун, Андрій Шараскін, Рустем Умеров.

До слова, напередодні глава партії «Слуга народу» Дмитро Разумков теоретично не виключає об'єднання політсили з партією «Голос» Святослава Вакарчука.

Згідно з останніми даними опитування, проведеного 7-13 червня центром «Соціальний моніторинг» та Українським інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка, за «Слугу народу» готові проголосувати 47,5% українців, які визначилися з вибором. Разом з тим партія «Голос» вже піднялася на п'яте місце у симпатіях виборців, за неї готові віддати свої голоси 5,3% респондентів.



