Кількість випадків коронавірусу у світі на сьогодні – 191,7 мільйона

Понад 25 тисяч нових заражень зафіксували за добу

Найбільше нових випадків, як і раніше, у США, Індії та Бразилії

У світі станом на ранок 20 липня зафіксували 191 млн 719 тис. 374 випадки зараження коронавірусом. Померло 4 млн 112 тис. 801 смерть. Одужали 174 млн 578 тис. 463 особи. Про це свідчать дані Worldometer.

З початку нової доби зафіксований 25 тис. 131 новий випадок, загинули 243 особи.

Лідерами за кількістю випадків Covid-19 залишаються США (35 018 600), Індія (31 174 322) та Бразилія (19 391 845).

Раніше стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я планує посилити контроль при перетині держкордону. Самоізоляцію для невакцинованих мандрівників можуть ввести через стрімке поширення у світі штаму коронавірусу «Дельта».

За минулу добу, 18 липня, жодного нового випадку зараження коронавірусом в Україні не виявлено у п’яти областях. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, жодного хворого не виявили у Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Найбільше випадків інфікування зафіксували у Києві (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київської (12) і Харківській (10) областях. Всього в Україні коронавірус діагностували у 182 осіб за добу. Одужали 187 пацієнтів, ще п'ять померли.

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