Прем’єр Ізраїлю першим отримав друге щеплення від Covid-19 та назвав термін завершення вакцинації

Через три тижні після отримання першої дози вакцини від Covid-19, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху отримав другу дозу

Всі дорослі ізраїльтяни будуть щеплені від Covid-19 до кінця березня, обіцяє Нетаньягу

Ізраїль збирається оголосили про завершення вакцинації від Covid-19 до кінця березня-квітня 2021 року.

Про це повідомляє Сіньхуа.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що всі дорослі ізраїльтяни будуть щеплені від Covid-19 до кінця березня.

При цьому Нетаньягу став першим ізраїльтянином, який отримав обидві дози вакцини. За його словами, наступного тижня Ізраїль очікує отримати ще мільйони доз вакцини.

«Через три тижні після отримання першої дози вакцини від Covid-19, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу отримав другу дозу», – пише ЗМІ.

«Це дозволить нам вакцинувати всіх громадян Ізраїлю старше 16 років,…до кінця березня 2021», – підкреслив Нетаньягу.

Станом на 10 січня Ізраїль значно випереджає інші країни світу за темпами вакцинації від Covid-19 та вже зробив щеплення 19,5% населення.

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу впевнений, що Ізраїль першим у світі вийде з епідемії Covid-19 завдяки глобальному постачанню вакцини від Pfizer.

Проте, в Ізраїлі масова вакцинація, що проходить в країні без вихідних, спровокувала «локальну війну за шабат» і кризову ситуацію в правлячій коаліції.

Також повідомлялося, що 4 січня Ізраїль схвалив чергову вакцину від коронавірусу.