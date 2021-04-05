«Валити не збираюся». Спікер Ради прокоментував скандал з листуванням депутатки від «Слуги народу»

Завжди треба думати, про що ти говориш та пишеш, зазначив Розумков

Питання щодо скандального листування депутатки від «Слуги народу» Ганни Колісник на засіданні фракції ще не обговорювалося. Про це розповів спікер Верховної Ради Ураїни Дмитро Разумков в ефірі каналу «Україна 24».

Нагадаємо, народна депутатка від «Слуги народу» Ганна Колісник написала, що «треба валити з цієї країни». У такий спосіб вона відрегувала на звіт головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака про те, що Росія стягує сили до кордону з Україною. У мережі оприлюднили світлини, на яких видно листування Колісник із невідомим. У переписці жінка пише (мовою оригіналу): «Послушали Хомчака. Надо сваливать из этой страны».

«Я не збираюсь, точно. Я раніше це не планував робити, зараз не планую, і планувати надалі не буду. Я впевнений, що і 99,99% (в періоді) моїх колег по парламенту повинні розділяти ту саму думку. Я не говорив з цього приводу з народною депутаткою. Наскільки мені відомо, це питання також на фракції не обговорювалося. Але вкотре повторюю і для себе, і для колег – завжди треба думати, про що ти говориш, про що пишеш, адже це може потрапити в ЗМІ та не завжди буде позитивно сприйнято», – прокоментував Разумков.

Колишній народний депутат Ігор Мосійчук переконаний, що після такої заяви нардепка Колісник має негайно скласти свої повноваження. «Прекрасно. Тільки запахло тим що треба боротись за національну безпеку та обороняти країну, одразу «нада валіть», – прокоментував громадський діяч Андрій Смолій.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак, виступаючи у Верховній Раді України 30 березня, розповів, що Росія збільшує чисельність своїх військ на кордоні з Україною. За його словами, станом на 30 березня уздовж державного кордону України перебувають 28 батальйонних тактичних груп збройних сил РФ. Війська зосереджені у Брянській, Воронезькій областях Росії та в анексованому Криму.