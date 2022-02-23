Терміновий брифінг Кличка щодо надзвичайного стану: відео

Сьогодні, 23 лютого, о 22.15 відбудеться терміновий онлайн-брифінг мера Києва Віталія Кличка щодо особливостей запровадження надзвичайного стану на території столиці.

Нагадаємо, 23 лютого Верховна Рада України ухвалила Постанову про затвердження Указу президента України про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України.

Згідно з документом, особливий правовий режим запроваджується на 30 днів на всій території України, окрім Луганської, Донецької областей, де особливий правовий режим діє ще з 2014 року, а також окупованого Росією Криму.

Раніше мер Києва Віталій Кличко розповів про особливості запровадження надзвичайного стану в столиці. Зокрема в Києві запровадять посилений контроль виїзду і виїзду, заборонять масові заходи і мітинги та можуть обмежувати рух транспорту.

Надзвичайний стан також передбачає обмеження зв'язку, а це стосується і мобільних телефонів, і інтернету. Буде обмежена робота ЗМІ та діятиме заборона на виготовлення інформаційних матеріалів, які «можуть дестабілізувати обстановку».

Крайні заходи:

У разі нагальної потреби допускається:

евакуація населення із небезпечних місць;

запровадження особливого порядку розподілу товарів та предметів першої необхідності (талони);

використовувати майна підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

заборона на будівництво нових, розширення чинних підприємств та інших об'єктів;

встановлення карантину та проведення обов'язкових санітарно-протиепідемічних заходів;

залучення працездатного населення та їх транспортних засобів.

Надзвичайний стан вводиться на 30 днів, у разі потреби президент може продовжити його ще на 30 днів.

Також мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу додав, що комендантську годину на територіях областей та міст не запроваджуватимуть до ухвалення окремого рішення.

За словами мера, найближчим часом будуть організовані та проведені Навчальні збори резервістів в батальйонах і бригадах тероборони. Ці навчання триватимуть 30 днів.

Кличко пояснив, що всі необхідні рішення та заходи щодо впровадження надзвичайного стану в столиці ухвалить оперативний штаб Києва. Він збереться 23 лютого після запровадження надзвичайного стану Верховною Радою.

Мер закликав мешканців не панікувати і пояснив, що запровадження НС – це крок упередження, щоб забезпечити безпеку в Україні.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що в Україні запроваджують надзвичайний стан. Його вводять у всіх українських областях, крім Луганської та Донецької. Тепер це рішення має підтримати Верховна Рада.

Також в Україні починає діяти режим обмеження в прикордонних регіонах.

Нагадаємо, на тлі посилення російської агресії, Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматись від будь-яких поїздок до Росії.

Раніше повідомлялося, що в Україні стартує призов резервістів. Секретар РНБО Данілов назвав кількість резервістів, яких призвуть.

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