До арештованого в Криму активіста Приходька не пускають священника



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Кримський активіст Олег Приходько Фото: Радіо Свобода

Слідство відмовило у клопотанні вже двічі

Заарештованому активісту Олегу Приходьку, який перебуває в СІЗО Сімферополя, не дозволяють бачитися зі священником.

Про це заявив адвокат Назім Шейхмамбетов, передає Крим.Реалії.

«Сьогодні мені вдалося відвідати Олега Приходька в СІЗО, ми обговорили з ним хід справи і деталі щодо оскарження деяких позицій. Також мені від Олега Аркадійовича стало відомо, що до нього досі не допустили священника, хоча ми клопотали про такі побачення два рази», - розповів правозахисник.

Як зазначається, керівництво слідчого ізолятору ніяк не прокоментувало цю ситуацію.

Як відомо, українського активіста Олега Приходька, заарештованого в Криму, Російська служба з фінансового моніторингу внесла в список осіб, причетних до екстремістської чи терористичної діяльності.

Наприкінці жовтня «суд» в окупованому Криму проігнорував апеляційну скаргу на арешт українця Олега Приходька, залишивши його під вартою до 10 грудня 2019 року.

Прокуратура АР Крим у зв'язку з арештом Приходько розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова контролюватиме додержання прав кримського активіста Олега Приходька під час проведення окупантами слідства.

Денісова нагадала, що Приходька обвинуватили у діях, яких він не скоював. Йому інкримінують підготовку до теракту, а також незаконне виготовлення вибухівки.

Ранішу український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової через те, що кримському активісту Олегу Приходьку не віддають ліки та окуляри, які йому передали родичі.

Нагадаємо, у середині жовтня заарештованому в анексованому Криму проукраїнському активісту Олегу Приходьку рідні передали необхідні йому ліки.

Про затримання проукраїнського активіста в Криму Олега Приходькавранці 10 жовтня повідомив український політик з Євпаторії, народний депутат України сьомого скликання Едуард Леонов. Також була затримана дружина активіста Любов Приходько.

Співробітники ФСБ інкримінують Приходьку статті російського кримінального кодексу 223-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин) і 205 (терористичний акт). Пізніше стало відомо, що Приходька звинувачують у підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак.