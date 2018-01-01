Вбивство Ноздровської. Стали відомі подробиці справи

Геращенко розкрив деталі розслідування резонансного вбивства

Поліцією дійсно затриманий підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської. Мотив вбивства - помста Ірині за її правозахисну діяльність. Про це у себе на сторінці у Facebook написав нардеп Антон Геращенко. «Слідство відновило всю картину цього жахливого злочину по хвилинах», - зазначив він. Геращенко підкреслив, що доказів для суду,



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Ірина Ноздровська

Геращенко розкрив деталі розслідування резонансного вбивства

Поліцією дійсно затриманий підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської. Мотив вбивства - помста Ірині за її правозахисну діяльність. Про це у себе на сторінці у Facebook написав нардеп Антон Геращенко.

«Слідство відновило всю картину цього жахливого злочину по хвилинах», - зазначив він.

Геращенко підкреслив, що доказів для суду, починаючи від знаряддя злочину і закінчуючи щирим визнанням підозрюваного із зазначенням всіх деталей вбивства - більш ніж достатньо.

Як раніше повідомлялося, поліція затримала підозрюваного у вбивстві.