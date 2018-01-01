Вбивство Ноздровської. Стали відомі подробиці справи
- Сьогодні, 18:56
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Геращенко розкрив деталі розслідування резонансного вбивства
Поліцією дійсно затриманий підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської. Мотив вбивства - помста Ірині за її правозахисну діяльність. Про це у себе на сторінці у Facebook написав нардеп Антон Геращенко.
«Слідство відновило всю картину цього жахливого злочину по хвилинах», - зазначив він.
Геращенко підкреслив, що доказів для суду, починаючи від знаряддя злочину і закінчуючи щирим визнанням підозрюваного із зазначенням всіх деталей вбивства - більш ніж достатньо.
Як раніше повідомлялося, поліція затримала підозрюваного у вбивстві.
Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.
Згодом поліція підтвердила, що правозахисницю знайшли мертвою у річці. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.
Як повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива, правоохоронці розглядають основну версію вбивства Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки.
Слідство у справі про вбивство юристки допитало вже близько 50 осіб, а результати розтину ще чекає.
Затриманий колишній наречений убитої Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився надати свідчення. Також Віталій пояснив, що його допитували як свідка, а не як підозрюваного, про що раніше заявив його батько.
2 січня на акції біля управління поліції Київщини вимагали знайти убивць Ноздровської, створити спеціальну групу для розслідування справи з найкращих слідчих.