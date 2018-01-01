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    Вбивство Ноздровської. Стали відомі подробиці справи

    Геращенко розкрив деталі розслідування резонансного вбивства
    Поліцією дійсно затриманий підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської. Мотив вбивства - помста Ірині за її правозахисну діяльність. Про це у себе на сторінці у Facebook написав нардеп Антон Геращенко. «Слідство відновило всю картину цього жахливого злочину по хвилинах», - зазначив він. Геращенко підкреслив, що доказів для суду,
    • Сьогодні, 18:56
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    Ірина Ноздровська
    Ірина Ноздровська

    Геращенко розкрив деталі розслідування резонансного вбивства

    Поліцією дійсно затриманий підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської. Мотив вбивства - помста Ірині за її правозахисну діяльність. Про це у себе на сторінці у Facebook написав нардеп Антон Геращенко.

    «Слідство відновило всю картину цього жахливого злочину по хвилинах», - зазначив він.

    Геращенко підкреслив, що доказів для суду, починаючи від знаряддя злочину і закінчуючи щирим визнанням підозрюваного із зазначенням всіх деталей вбивства - більш ніж достатньо.

    Як раніше повідомлялося, поліція затримала підозрюваного у вбивстві. 

    Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП  і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

    Згодом поліція підтвердила, що правозахисницю знайшли мертвою у річці. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

    Як повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива, правоохоронці розглядають основну версію вбивства Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки

    Слідство у справі про вбивство юристки допитало вже близько 50 осіб, а результати розтину ще чекає.

    Затриманий колишній наречений убитої Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився надати свідчення. Також Віталій пояснив, що його допитували як свідка, а не як підозрюваного, про що раніше заявив його батько.

    2 січня на акції біля управління поліції Київщини вимагали знайти убивць Ноздровської, створити спеціальну групу для розслідування справи з найкращих слідчих.

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