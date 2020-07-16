Вчасно не діагностували апендицит: медиків обвинувачують у смерті 23-річного хлопця



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Хлопець скаржився на біль у животі і п’ять днів ходив до лікарів

Рідні хлопця кажуть, ймовірно, поставити правильний діагноз лікарям завадив страх захворіти на коронавірус

Комісія з понад десятка лікарів визнала, що у пацієнта не змогли вчасно діагностувати гострий апендицит. Він помер від зараження крові. Про це йдеться на сайті «ТСН».

Історія сталася ще на початку травня. Хлопець скаржився на біль у животі і п’ять днів ходив до лікарів поліклініки та лікарні у місті Городок на Львівщині. Утім, його переконували, що це переїдання і виписували знеболювальне.

Хлопця прооперували, коли стан різко погіршився, але було вже запізно. Рідні хлопця кажуть, ймовірно, поставити правильний діагноз лікарі не змогли, бо боялися коронавірусу. Вони навіть не пальпували живіт хлопцю і відправляли його лікуватися додому.

Комісія медиків визнала, що лікарі неналежно надали медичну допомогу пацієнтові, зокрема недообстежили хворого під час звернення, не провели аналіз крові і запізно шпиталізували. Тепер справу розслідує поліція.

Нагадаємо, у Магдалинівському районі Дніпропетровської області загинув 17-річний хлопець, який потрапив під агрегат працюючого комбайна під час збору картоплі.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я і виділив кошти на підвищення заробітної плати медичним працівникам з 1 вересня 2020 року. Підвищення відбудеться як для лікарів, так і для середнього та молодшого медичного персоналу.