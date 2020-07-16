Окупанти вимагають при в’їзді в Крим ПЛР-тест на коронавірус



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Тест має бути зроблений не більш, ніж за три дні до прибуття на територію півострова

Нові правила окупанти запровадили з 15 липня

Окупаційна влада Криму зробила обов'язковим наявність медичного документу, що підтверджує негативний результат ПЛР-тестування на Covid-19.

Про це повідомила пресслужба уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

«Звертаємо вашу увагу, що з 15 липня 2020 року окупаційною адміністрацією РФ, яка діє на тимчасово окупованій території Автономної Республік Крим та м. Севастополя скасовано проходження 14-денної обсервації для усіх осіб, які перетинають адміністративну межу в бік тимчасово окупованого півострова», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відтепер для в'їзду на територію тимчасово окупованого Криму необхідна наявність медичного документу російською чи англійською мовою, який підтверджує негативний результат ПЛР-тестування на Covid-19. Тест має бути зроблений не більш, ніж за три дні до прибуття на територію півострова.

«У разі відсутності такого документа, громадяни мають впродовж трьох днів пройти відповідне тестування за власні кошти», – наголосили у пресслужбі.

У відомстві додали, що у випадку позитивного тесту на коронавірус, особа зобов’язана пройти ізоляцію за місцем перебування або проживання. Ізоляція має тривати до моменту повного одужання та отримання негативного тесту на Covid-19 методом ПЛР.

Нагадаємо, станом на ранок 15 липня в Україні підтверджено 55607 випадків Covid-19. За минулу добу зафіксовано 836 нових випадків коронавірусу.