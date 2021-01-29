Вчені попередили про небезпеку «тихого вбивці»

Вчені назвали апное уві сні «тихим вбивцею»

Вчені з австралійського Інституту дослідження серця попередили про небезпеку апное – так званого «тихого вбивці».

Про це пише Express.

За даними вчених, апное, тобто зупинка дихальних рухів, уві сні підвищує рівень адреналіну, що призводить до підвищення артеріального тиску і збільшує ризик виникнення проблем з серцево-судинною системою.

Зокрема, на тлі апное можуть виникнути серцевий напад, ішемічна хвороба серця, фібриляція передсердь, серцева недостатність і інсульт, зазначено в повідомленні.

Крім того, люди, у яких уві сні спостерігається апное помірного або тяжкого ступеня, схильні до вищого ризику появи цукрового діабету, головних болів, зниження пам'яті і концентрації, розладів настрою, депресії, а також еректильної дисфункції.

Апное – зупинка дихальних рухів. Зокрема, вона може спостерігатися при збідненості крові вуглекислотою, викликаній надмірною вентиляцією легенів.

Раніше стало відомо, що в Україні буде лабораторія, яка виявлятиме нові штами Covid-19.

Тим часом італійські вчені розпочали розробку вакцини проти Covid-19 та обіцяють розпочати її масове застосування восени 2021 року.

Зараз у світі роблять щеплення 10 різними вакцинами.

Але дослідження їхньої безпеки та ефективності ще не завершені. Ці вакцини поки що на третій фазі клінічних випробувань.

Після успішного завершення цього етапу виробники вакцин подають заявку на затвердження препарату до відповідних регулюючих органів. Потім наступає четверта фаза випробування – постліцензійна. Її проводять, щоб перевірити, чи викликає вакцина проблеми.

Деякі з вакцин вже схвалені для екстреного або й повного використання – попередньо вони продемонстрували ефективність до 95%.

До слова, Україна не випустила жодної вакцини за 30 років. Відомий академік Михайло Тукало визнав занепад нашої науки. В інтерв’ю «Главкому» академік розказав, хто в Україні зараз займається розробкою вакцини від коронавірусу..

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