Коронавірус став хворобою бідних – ВООЗ

Поки багаті країні проводять бустерну вакцинацію, до кінця жовтня в Африці лише 6% людей були повністю вакциновані

У ВООЗ знову розкритикували багаті країни, які почали робити бустерну дозу вакцини

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) заявили, що коронавірусна інфекція перетворилася на пандемію для бідних країн та бідних людей. Про це пише The Guardian.

За словами спецпосланника ВООЗ Девіда Набарро, світ все ще глибоко в пандемії: лише за останні 24 години зафіксовано 5413 смертей.

У ВООЗ знову розкритикували багаті країни, які почали робити бустерну дозу вакцини.

«Якщо буде продовжуватись бустерна вакцинація, це матиме глобальні наслідки, які дійсно дуже екстремальні, і кожен повинен це розуміти», – сказав Набарро.

Також проблемою у ВООЗ вважають небажання населення більшості країн повертатися до жорстких обмежень під час локдауну.

За словами представника ВООЗ, поки багаті країні проводять бустерну вакцинацію, до кінця жовтня в Африці лише 6% людей були повністю вакциновані. Деякі африканські країни мають ще нижчий рівень – у Нігерії цей показник становить лише 2,8%.

До слова, МОЗ України пояснив, кому треба третя доза вакцини проти Covid-19.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я хоче посилити карантинні обмеження у «жовтій» зоні. Так, у регіонах з цим рівнем епіднебезпеки планують ввести повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів закладів.

Напередодні МОЗ порахував, скільки українців, що померли від Covid-19, були не щепленими.

Також МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.