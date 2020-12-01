Норкова пандемія: на литовській фермі у тварин виявили Covid-19

Коронавірус вже підтвердили у чотирьох працівників норкової ферми

Через масову загибель тварин ввели надзвичайну ситуацію

У Литві на норковій фермі в Йонавському районі виявили коронавірус, через загибель за тиждень понад 1,2 тис. тварин запроваджено режим надзвичайної ситуації. Про це повідомляє портал Delfi.

На фермі, щоби зупинити поширення вірусу, планують приспати 40 тисяч норок.

За словами радника адміністрації Йонавського самоврядування з питань громадянської мобілізації Вітаутаса Камінскаса, таке рішення ухвалили, щоби приборкати ситуацію, а введення надзвичайної ситуації дозволить передбачити компенсації за вбитих тварин.

Камінскас також запевнив, що запроваджений захід не стосуватиметься населення, лише господарство, в якому зафіксували вірус.

Як зазначається, коронавірус вже підтвердили у чотирьох працівників норкової ферми, ще кілька людей перебувають на самоізоляції. Наприкінці минулого тижня коронавірус був виявилений у двох працівників ще однієї норкової ферми – у Радвілішкському районі.

Зараз у Литві працюють 86 норкових ферм, де утримують понад 1,6 млн тваринок.

Нагадаємо, що у Данії з ферм втекли тисячі норок. Вони можуть спровокувати спалах коронавірусу у дикій природі.

До слова, в Україні посилять моніторинг ситуації щодо можливої появи коронавірусу у норок.

Крім того, у Данії тіла вбитих через коронавірус норок почало виштовхувати з поховань на поверхню.

6 листопада стало відомо, що жителі Данії масово заразилися коронавірусом, який мутував у норок. Варіанти вірусу норок були виявлені за період з 8 червня по 18 жовтня у 214 осіб. Задля запобігання поширенню нового штаму коронавірусу влада Данії вирішила знищити всіх норок у країні. Фермери вже назвали це рішення незаконним.

Також, МОЗ Ірландії також пропонує знищити всіх норок на фермах через коронавірус.

До слова, МОЗ Данії оголосив про зникнення штаму коронавірусу від норок.

Крім того, данські ферми знищили всіх норок з коронавірусом.

Водночас, данський міністр подав у відставку після скандалу зі знищенням норок.

У листопаді зараження норок коронавірусом було зафіксовано ще в п’яти країнах.

До слова, Литва зафіксувала зараження коронавірусом у норок.

Також, на польській фермі виявили перші випадки коронавірусу у норок.

18 листопада уряд повідомив, що у країні знищили всіх норок. Розводити цих тварин на території Данії заборонено до грудня 2021 року.

Як відомо, Данія є одним з найбільших експортерів хутра норки у світі, вона контролює 40% світового виробництва норки.