Торнадо у Чорному морі біля берегів Туреччини викликав паніку серед людей

Торнадо, який спостерігали упродовж 15 хвилин в морі, зник, не досягнувши суші

Торнадо виник у морі, біля узбережжя населеного пункту Чакраз, що в районі Амасри, у провінції Бартин. Смерч через деякий час зник у морі. Про це повідомляє видання Haberler.

«Торнадо виник у морі, біля узбережжя Чакразу, за 300 метрів від пляжу та викликав паніку серед населення», - повідомляє видання.

Торнадо, який спостерігали упродовж 15 хвилин в морі, зник, не досягнувши суші.

У результаті сильних поривів вітру на дорогу Бартин-Курукашиле, в районі села Джурунлу, впало дерево, яке заблокувало рух транспорту.

Рух трасою було припинено допоки комунальники не прибрали дерево з дороги.