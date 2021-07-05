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    Торнадо у Чорному морі біля берегів Туреччини викликав паніку серед людей

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    Торнадо у Чорному морі біля берегів Туреччини - Торнадо у Чорному морі біля берегів Туреччини викликав паніку серед людей
    Торнадо у Чорному морі біля берегів Туреччини

    Торнадо, який спостерігали упродовж 15 хвилин в морі, зник, не досягнувши суші

    Торнадо виник у морі, біля узбережжя населеного пункту Чакраз, що в районі Амасри, у провінції Бартин. Смерч через деякий час зник у морі. Про це повідомляє видання Haberler.

    «Торнадо виник у морі, біля узбережжя Чакразу, за 300 метрів від пляжу та викликав паніку серед населення», - повідомляє видання.

    Торнадо, який спостерігали упродовж 15 хвилин в морі, зник, не досягнувши суші.

    У результаті сильних поривів вітру на дорогу Бартин-Курукашиле, в районі села Джурунлу, впало дерево, яке заблокувало рух транспорту.

    Рух трасою було припинено допоки комунальники не прибрали дерево з дороги.

    Теги: дороги населення час
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    Торнадо у Чорному морі біля берегів Туреччини викликав паніку серед людей