Зеленський пояснив послам, чому запровадив санкції проти телеканалів

Володимир Зеленський підкреслив, що свободі слова нічого не загрожує

За словами глави держави, введення санкцій не є емоційним рішенням

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з послами країн Великої сімки (G7) і Європейського союзу пояснив рішення РНБО про санкції щодо декількох українських телеканалів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Президент зазначив, що з часу останньої зустрічі в такому форматі в минулому році в Україні сталася низка подій, які загрожують державному ладу, і були вжиті рішучі кроки для подолання цих викликів», – йдеться в повідомленні.

За словами глави держави, введення санкцій не є емоційним рішенням.

«Санкції проти засобів масової інформації - це завжди складне рішення для будь-якої влади, крім авторитарної. Це рішення не є емоційним, воно визрівало і готувалося вже тривалий час на основі інформації багатьох українських державних органів. Це ні в якому разі не наступ на свободу слова, це обґрунтоване рішення для захисту національної безпеки», – заявив Зеленський.

Він підкреслив, що телеканали, на які були у вівторок, 2 лютого, накладені санкції, тривалий час поширювали дезінформацію в країні, а також займалися просуванням гібридного впливу держави-агресора РФ на політичні процеси в Україні.

Зеленський при цьому підкреслив, що свободі слова нічого не загрожує.

До слова, у середу Зеленський зустрівся з керівниками телеканалів, щоб заспокоїти їх через санкції РНБО.

Зазначимо, МВС готується до можливих силових провокацій через санкції РНБО.

Раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти телеканалів 112, NewsOne та Zik послідовним кроком української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.

Нагадаємо, що рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.

Сполучені Штати Америки підтримали санкції проти каналів «112 Україна», NewsOne і Zik нардепа Тараса Козака. Вашингтон розцінює їх як протидію зловмисному впливу Росії.

Комітет парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав санкції проти народного депутата Тараса Козака, а також восьми компаній. Рішення ухвалили 3 лютого.