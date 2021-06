Україна потролила МЗС Росії через вкрадену ідею ролика

Офіційний Twitter-акаунт України оригінально потролив Росію через вкрадену ідеї відеоролика What is Russia. Відповідне повідомлення опубліковано на сторінці в соцмережі.

Зазначимо, 12 червня міністерство закордонних справ РФ запустило в соціальних мережах приурочену до святкування Дня Росії акцію «Росія – це».

«Що таке Росія? Вічне питання з нескінченними відповідями. Запрошуємо вас поринути в її чарівну атмосферу і природну красу – ExploreRussia», – сказано в повідомленні МЗС Росії.

У відповідь на публікацію акаунт «Україна» порадив росіянам розробити власний контент, а не запозичувати ідеї у інших країн.

«Вам краще знайти кого-небудь, хто створить автентичний контент. Оригінальна відео «Що таке Україна» розміщено три місяці тому», – йдеться в твіті.

You’d better find somebody to create authentic content



Original “What is Ukraine” video posted 3 months ago: https://t.co/shUDA0XXmJ https://t.co/1XzryqHalx