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    Україна потролила МЗС Росії через вкрадену ідею ролика

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    Через три місяці після запуску флешмобу&nbsp;What is Ukraine РФ вирішила скопіювати ідею - Україна потролила МЗС Росії через вкрадену ідею ролика
    Через три місяці після запуску флешмобу What is Ukraine РФ вирішила скопіювати ідею

    Міністерство закордонних справ РФ запустило в соціальних мережах приурочену до святкування Дня Росії акцію «Росія – це»

    Офіційний Twitter-акаунт України оригінально потролив Росію через вкрадену ідеї відеоролика What is Russia. Відповідне повідомлення опубліковано на сторінці в соцмережі.

    Зазначимо, 12 червня міністерство закордонних справ РФ запустило в соціальних мережах приурочену до святкування Дня Росії акцію «Росія – це».

    «Що таке Росія? Вічне питання з нескінченними відповідями. Запрошуємо вас поринути в її чарівну атмосферу і природну красу – ExploreRussia», – сказано в повідомленні МЗС Росії.

    У відповідь на публікацію акаунт «Україна» порадив росіянам розробити власний контент, а не запозичувати ідеї у інших країн.

    «Вам краще знайти кого-небудь, хто створить автентичний контент. Оригінальна відео «Що таке Україна» розміщено три місяці тому», – йдеться в твіті.

    Як відомо, ідея флешмобу належить українському фотографу Назару Дорошу. 10 березня він опублікував у себе в Instagram відео What is Ukraine? і написав: «Давайте покажемо всьому світу, що таке Україна?».

    На наступний день після публікації подібні відео почали з'являтися в Telegram-каналах. Українці робили свої міські версії: What is Odessa, Poltava, Kharkiv. А вже через короткий час аналогічні відео з'явилися в інших країнах світу.

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    Теги: МЗС Росія українці Україна соціальні мережі
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    Україна потролила МЗС Росії через вкрадену ідею ролика