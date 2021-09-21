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    Рада сьогодні візьметься за Держбюджет–2022

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    Засідання Верховної Ради розпочнеться о 10 годині - Рада сьогодні візьметься за Держбюджет–2022
    Засідання Верховної Ради розпочнеться о 10 годині
    фото: Укрінформ

    Депутати також розглянуть карантинні зміни в Україні

    Сьогодні, 21 вересня, Верховна Рада збирається на пленарне засідання. Депутатам представлять проєкт закону про державний бюджет України на 2022 рік, йдеться на сайті Ради.

    Засідання почнеться о 10:00 з оголошень заяв, повідомлень та пропозицій від депутатських фракцій і груп.

    Також очікується, що міністр фінансів Сергій Марченко представить проєкт закону про Державний бюджет України на 2022 рік.

    Далі народні обранці планують розглянути такі законопроєкти:

    • про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг під час дії карантину (повторне перше читання)
    • про внесення зміни до розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» закону України «Про публічні закупівлі» щодо забезпечення можливості закупівель лікарських засобів за договорами керованого доступу (друге читання)
    • про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції трудових відносин (проєкт Кабміну, перше читання)
    • про внесення змін до статті 5 Закону України «Про гуманітарну допомогу» (друге читання)
    • про внесення змін до закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (перше читання).
    До слова, за інформацією нардепа Радуцького, у Раді вакциновані менше за 50% нардепів.
    Додамо, що напередодні голова партії «Слуга народу» прокоментував інформацію про відставку Разумкова. Зазначимо, сьогодні Разумков заявив, що «за деякі відставки» в Раді пропонують по 50-100 тисяч.

    Нагадаємо, у п'ятницю, 17 вересня джерело в Офісі президента повідомило «Главкому», що на початку нового сесійного тижня партія «Слуга народу» може закликати голову Верховної Ради Дмитра Разумкова добровільно скласти повноваження.

    Напередодні Разумков назвав інформацію про свою можливу відставку «чутками, що розповсюджується у Верховній Раді».


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    Теги: Верховна Рада депутат бюджет Держбюджет партія Слуга народу парламент Сергій Марченко
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    Рада сьогодні візьметься за Держбюджет–2022