Рада сьогодні візьметься за Держбюджет–2022

Депутати також розглянуть карантинні зміни в Україні

Сьогодні, 21 вересня, Верховна Рада збирається на пленарне засідання. Депутатам представлять проєкт закону про державний бюджет України на 2022 рік, йдеться на сайті Ради.

Засідання почнеться о 10:00 з оголошень заяв, повідомлень та пропозицій від депутатських фракцій і груп.

Також очікується, що міністр фінансів Сергій Марченко представить проєкт закону про Державний бюджет України на 2022 рік.

Далі народні обранці планують розглянути такі законопроєкти:

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг під час дії карантину (повторне перше читання)

про внесення зміни до розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» закону України «Про публічні закупівлі» щодо забезпечення можливості закупівель лікарських засобів за договорами керованого доступу (друге читання)

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції трудових відносин (проєкт Кабміну, перше читання )

) про внесення змін до статті 5 Закону України «Про гуманітарну допомогу» (друге читання)

про внесення змін до закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (перше читання).



