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    Економіка та фінанси

    Експерт Atlantic Council розповів, хто блокує кримінальні справи проти Коломойського

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    23 жовтня до США надійшла у продаж книга &laquo;Американська клептократія&raquo;, присвячена схемам відмивання коштів Коломойським та його зв'язкам з Зеленським - Експерт Atlantic Council розповів, хто блокує кримінальні справи проти Коломойського
    23 жовтня до США надійшла у продаж книга «Американська клептократія», присвячена схемам відмивання коштів Коломойським та його зв'язкам з Зеленським
    Зображення: apostrophe.ua

    «Коломойський був головним спонсором президента України Володимира Зеленського», – Андерс Ослунд

    Українська влада не розслідує кримінальні справи проти Ігоря Коломойського, оскільки олігарх був головним спонсором президента Володимира Зеленського.

    Як інформує censor.net, про це пише шведський економіст і дипломат, експерт аналітичного центру Atlantic Council Андерс Ослунд в передмові до книжки американського журналіста Кейсі Мішеля про зв’язки Коломойського із Зеленським.

    «Олігарх Ігор Коломойський був головним спонсором нинішнього президента України Володимира Зеленського, що може бути причиною того, що досі український уряд не порушив кримінальної справи проти Коломойського», – йдеться в передмові до книжки.

    Нагадаємо, 23 жовтня до США надійшла у продаж книга «Американська клептократія», присвячена схемам відмивання коштів Ігорем Коломойським та його зв'язкам із президентом Володимиром Зеленським.

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    Теги: Ігор Коломойський США корупція в Україні Володимир Зеленський
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    Експерт Atlantic Council розповів, хто блокує кримінальні справи проти Коломойського