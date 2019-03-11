Друк бюлетенів на другий тур буде дешевшим у 3,5 раза (Документ)



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Виборчі бюлетені. Фото з відкритих джерел

ЦВК підписала угоду з ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» з виготовлення цінних паперів» на друк 60,3 млн виборчих бюлетенів

Центральна виборча комісія 7 березня підписала договір з державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» на виготовлення виборчих бюлетенів для голосування за кандидатів на пост президента загальною вартістю 166,36 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Загалом, буде надруковано 60 млн 359 тис. 600 бюлетенів. З них 30,17 млн бюлетенів вартістю 128,96 млн грн замовили на перший тур президентських виборів, який відбудеться 31 березня.

Для повторного голосування (другий тур, куди виходить двох претендентів з найбільшою кількістю голосів - «Главком») планується виготовити 30,17 млн бюлетенів вартістю 37,39 млн грн.

Таким чином, ціна одного виборчого бюлетеня на перший тур президентських виборів становитиме 4,27 грн, на другий тур – 1,23 грн.

Дані ProZorro

За даними Державного реєстру виборців, на 28 лютого нараховується 35,56 млн виборців (разом із тимчасово окупованими територіями півострова Крим і частинами Донецької і Луганської областей).

Згідно з останніми відомостями соціологічних досліджень, лідером президентського рейтингу є Володимир Зеленський, якого підтримують 24,7% тих, хто визначився та має намір голосувати. Другу позицію займає Юлія Тимошенко (18,3%), третю - Петро Порошенко (16,8%).

За Анатолія Гриценка готові віддати свої голоси 10,3%, Юрія Бойка - 9,9%, Олега Ляшка - 5,7%, Ігоря Смешка - 3,3%, Олександра Вілкула та Євгена Мураєва - по 2,7%.

Як повідомляв «Главком», 8 березня ЦВК затвердила форму і текст виборчого бюлетеня з чергових виборів президента України 31 березня 2019 року для голосування в день виборів та форму виборчого бюлетеня для повторного голосування.

Текст виборчого бюлетеня для голосування в день виборів буде надруковано лише з одного боку державною мовою на одному аркуші розміром 200×800 мм пісочного кольору з двотоновим водяним знаком та захисними волокнами з використанням захисних графічних антисканерних елементів, виконаних із застосуванням захисних фарб, що мають флуоресценцію під дією ультрафіолетового опромінювання, та елемента, який втрачає забарвлення внаслідок термовпливу, а також із виконанням номера виборчої дільниці високим друком із застосуванням захисної фарби, що проявляється на звороті виборчого бюлетеня.

Також ЦВК постановила, що виборчі бюлетені виготовлятимуться для кожної звичайної та закордонної виборчої дільниці у кількості, що на 0,5%перевищує кількість виборців.

У першому турі виборці обиратимуть між 39 кандидатами у президенти.

Нагадаємо, 7 березня народний депутат Євген Мураєв відмовився балотуватися на посаду глави держави на користь заступника голови парламентської фракції «Опозиційний блок» Олександра Вілкула. Того ж дня Дмитро Добродомов зняв свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка.

Також 7 березня Дмитро Гнап подав заяву до Центральної виборчої комісії про зняття своєї кандидатури з виборів.

6 березня учасник президентських перегонів Сергій Кривонос знявся з виборів на користь Порошенка.

До слова, 1 березня мер Львова Андрій Садовий знявся з президентських перегонів на користь Гриценка.

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