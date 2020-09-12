  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вибори в Білорусі: ЦВК не має інформації про дату інавгурації Лукашенка

    • Розсилка
    Президентські вибори в країні відбулися 9 серпня - Вибори в Білорусі: ЦВК не має інформації про дату інавгурації Лукашенка
    Президентські вибори в країні відбулися 9 серпня

    Голова Центрвиборчкому проводить церемонію інавгурації, але як запрошена особа

    Голова Центральної виборчої комісії Білорусі Лідія Єрмошина заявила, що вона не має інформації про дату інавгурації Олександра Лукашенка. Про це повідомляє Naviny.by.

    Повідомляється, що в Центральній комісії з виборів і проведення республіканських референдумів не мають інформації про дату інавгурації Олександра Лукашенка.

    «Ні, я поняття не маю», – сказала Лідія Єрмошина.

    Вона пояснила, що голова Центрвиборчкому проводить церемонію інавгурації, але як запрошена особа.

    «Все організовує Адміністрація президента. До 9 жовтня, у двомісячний термін після проведення виборів повинна бути призначена інавгурація», – сказала Єрмошина.

    Нагадаємо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперника Лукашенка оскаржили результати виборів.

    До слова, вибори в Білорусі: екзитпол дає перемогу Лукашенку.

    ЦВК Адміністрація Президента вибори Олександр Лукашенко інавгурація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ