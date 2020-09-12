Вибори в Білорусі: ЦВК не має інформації про дату інавгурації Лукашенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президентські вибори в країні відбулися 9 серпня

Голова Центрвиборчкому проводить церемонію інавгурації, але як запрошена особа

Голова Центральної виборчої комісії Білорусі Лідія Єрмошина заявила, що вона не має інформації про дату інавгурації Олександра Лукашенка. Про це повідомляє Naviny.by.

Повідомляється, що в Центральній комісії з виборів і проведення республіканських референдумів не мають інформації про дату інавгурації Олександра Лукашенка.

«Ні, я поняття не маю», – сказала Лідія Єрмошина.

Вона пояснила, що голова Центрвиборчкому проводить церемонію інавгурації, але як запрошена особа.

«Все організовує Адміністрація президента. До 9 жовтня, у двомісячний термін після проведення виборів повинна бути призначена інавгурація», – сказала Єрмошина.

Нагадаємо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперника Лукашенка оскаржили результати виборів.

До слова, вибори в Білорусі: екзитпол дає перемогу Лукашенку.