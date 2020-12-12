Байден представив нових членів своєї адміністрації

Колишній постпред США при ООН Сьюзан Райс стане президентським радником з внутрішньої політики

Обраний президент США Джо Байден висунув кілька кандидатур на міністерські посади.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Серед представлених кандидатів – міністр сільського господарства Том Вілсак, який займав цю посаду при президенті Бараку Обамі.

Денис МакДона, який при Обамі був главою апарату Білого дому, тепер стане міністром у справах ветеранів.

Серед порівняно нових осіб в команді Байдена – Марсія Фадж, конгресвумен, яка очолить міністерство житлового будівництва і міського розвитку.

Кетрін Тай стане першою американкою азійського походження на місце Торгового представника США.

Сьюзан Райс, колишній радник з національної безпеки Обами та колишній постпред США при ООН. Тепер вона стане президентським радником з внутрішньої політики.

«Вона буде вести і координувати мою внутрішню політику. Це велика і критично важлива робота», – сказав Байден, представляючи Райс.

Зазначається, що місце генпрокурора поки залишається вакантним.

Раніше Байден представив кандидата на пост глави Пентагону. У разі затвердження кандидатури Остіна він стане першим темношкірим чоловіком на посаді глави Пентагону.

Також Джо Байден визначився, кого призначить на пост держсекретаря Сполучених Штатів.