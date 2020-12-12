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    У світі

    Байден представив нових членів своєї адміністрації

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    Обраний президент США Джо Байден&nbsp; - Байден представив нових членів своєї адміністрації
    Обраний президент США Джо Байден 

    Колишній постпред США при ООН Сьюзан Райс стане президентським радником з внутрішньої політики

    Обраний президент США Джо Байден висунув кілька кандидатур на міністерські посади.

    Про це повідомляє телеканал CNN.

    Серед представлених кандидатів – міністр сільського господарства Том Вілсак, який займав цю посаду при президенті Бараку Обамі.

    Денис МакДона, який при Обамі був главою апарату Білого дому, тепер стане міністром у справах ветеранів.

    Серед порівняно нових осіб в команді Байдена – Марсія Фадж, конгресвумен, яка очолить міністерство житлового будівництва і міського розвитку.

    Кетрін Тай стане першою американкою азійського походження на місце Торгового представника США.

    Сьюзан Райс, колишній радник з національної безпеки Обами та колишній постпред США при ООН. Тепер вона стане президентським радником з внутрішньої політики.

    «Вона буде вести і координувати мою внутрішню політику. Це велика і критично важлива робота», – сказав Байден, представляючи Райс.

    Зазначається, що місце генпрокурора поки залишається вакантним.

    Раніше Байден представив кандидата на пост глави ПентагонуУ разі затвердження кандидатури Остіна він стане першим темношкірим чоловіком на посаді глави Пентагону.

    Також Джо Байден визначився, кого призначить на пост держсекретаря Сполучених Штатів.

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    Теги: США Джозеф Байден міністр Барак Обама кадрові зміни політика президент радник
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