Трамп про результати виборів президента США: Це ще не кінець

Дональд Трамп пообіцяв, що він і його кампанія «збираються і далі просувати вперед» свої юридичні заперечення проти результатів виборів

Чинний президент США Дональд Трамп продовжить оскаржувати в судах результати президентських виборів, які відбулися 3 листопада.

Про це він заявив в інтерв'ю каналу Fox News.

«Ні, це ще не кінець. І ми продовжимо рухатися вперед. У нас є безліч місцевих справ», – сказав президент.

Він додав, що начебто виграв Пенсільванію, Мічиган і Джорджію, зазначивши при цьому, що його справа в Вісконсині триває.

Трамп пообіцяв, що він і його кампанія «збираються і далі просувати вперед» свої юридичні заперечення проти результатів виборів, попри те, що Колегія вибірників голосуватиме вже в понеділок, 14 листопада.

Він зазначив, що це голосування змушує його відчувати «брак часу».

«Ми збираємося прискорити це настільки, наскільки зможемо. Вони дають нам дуже мало часу. Але ми зловили їх, як ви знаєте, як шахраїв, які вкидали бюлетені, робили стільки всього, що в це навіть важко повірити», – сказав Трамп.

Трамп сказав, що голоси були віддані від імені загиблих і що «десятки тисяч бюлетенів» були подані незаконно.

Президент вважає, що це були «сфальсифіковані вибори», і приписав це місцевим демократам, які «перехитрили» своїх республіканських колег.

До слова, у Техасі заговорили про референдум щодо виходу з США через результати виборів президента.

Голова Республіканської партії штату Техас Аллен Уест у відповідь на рішення Верховного суду США відхилити позов про перегляд підсумків минулих 3 листопада виборів запропонував сформувати «Союз штатів», які б дотримувалися принципів американської конституції.

Нагадаємо, Верховний суд США відмовив генпрокурору Техасу в позові про скасування результатів виборів.

Таким чином, Верховний суд США, де шестеро суддів підтримують консервативні погляди й симпатизують республіканцям, а лише троє мають прихильність до демократів, вдруге відхилив позов з боку кампанії Трампа.

13 листопада в США закінчили підрахунок голосів у всіх штатах. Переможцем президентських виборів став кандидат від Демократичної партії Джо Байден – він отримав 306 голосів вибірників при 270 необхідних. У Дональда Трампа – 232 голоси.